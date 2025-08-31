Kaj jesti pred in po rekreaciji za energijo in hitro regeneracijo

Poletne, visoke temperature močno vplivajo na naše telo, še posebej pri športni aktivnosti. Vročina, povečano znojenje in gibanje na prostem zahtevajo premišljen pristop k prehrani.

Pravilna izbira obrokov pred in po vadbi je ključna za dobro počutje, učinkovito telesno pripravljenost in hitro regeneracijo.

Dobra novica? Prav poletna sezona ponuja obilje svežih, lahkih in osvežilnih živil, ki so popolna podpora aktivnemu življenjskemu slogu.

Kaj jesti pred vadbo

Pred vadbo je priporočljivo jesti 1 do 2 uri prej. Obrok naj bo lahek, bogat z ogljikovimi hidrati in zmerno količino beljakovin, da telesu zagotovi dovolj energije brez obremenjevanja prebave.

Polnozrnata rezina kruha z avokadom,

jogurt z ovsenimi kosmiči in sadjem,

banane, marelice ali datlji – hitro prebavljivi, polni naravnih sladkorjev in kalija, ki preprečuje mišične krče.

Če telovadite zgodaj zjutraj in nimate časa za pravi obrok, bo dovolj tudi pest oreščkov ali kos sadja. Pomembno je, da vadba ne poteka povsem na prazen želodec. Tik pred rekreacijo pa raje ne jejte, saj telo v tistem času energijo usmerja v mišice in ne v prebavo.

Hidracija med vadbo je nujna

Poleti je hidracija še pomembnejša. Že blaga dehidracija lahko povzroči utrujenost, zmanjšano zmogljivost ali celo slabost.

Pijte vodo pred vadbo,

med aktivnostjo vzemite požirek na vsakih nekaj minut,

po vadbi nadomestite tekočino.

Če telovadite več kot eno uro ali pri veliki vročini, posezite po napitkih z elektroliti – še posebej, če se močno potite.

Kaj jesti po vadbi za hitro regeneracijo

Po vadbi telo potrebuje beljakovine in ogljikove hidrate za obnovo mišic in nadomestitev porabljene energije. Najbolje je zaužiti obrok v roku ene ure po aktivnosti.

Primeri poletnih obrokov po vadbi:

beljakovinski smuti z jogurtom in sezonskim sadjem,

skuta s svežimi jagodami,

piščančji file s krompirjem in zelenjavno solato,

jajca, tuna, tofu ali stročnice kot vir beljakovin.

Telo je treba ponovno hidrirati z vodo ali nesladkanim zeliščnim čajem. Pri tem pomagajo tudi živila z visoko vsebnostjo vode, kot so lubenica, melona, breskve in jagode.

Poletna prehrana naj bo sveža in barvita

Poleti običajno čutimo manj potrebe po težki hrani, kar lahko izkoristimo v svojo korist. S preprostimi, hranljivimi obroki in zadostno količino tekočine lahko:

izboljšamo zmogljivost pri vadbi,

zmanjšamo občutek utrujenosti,

poskrbimo za dobro počutje in zdravje.

Prava poletna športna prehrana torej ni zapletena, naj bo sezonska, lahka, barvita in osvežilna.