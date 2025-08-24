Kaj jesti med hojo v hribe, da ne zmanjka energije

Hoja v naravi prinaša številne koristi za zdravje in počutje, a uspešen in varen izlet je močno odvisen tudi od pravilne prehrane na pohodu.

Količina pijače in hrane, ki jo potrebujemo, je odvisna od dolžine poti, vremena in naših individualnih potreb.

Napačne izbire lahko povzročijo utrujenost, dehidracijo ali celo zdravstvene težave.

Krajši izleti: manj je več

Pri krajših turah, ki trajajo manj kot dve uri, zadostuje nekaj vode ali naravnega soka. Če potrebujemo dodatno energijo, posežemo po hitro razgradljivi hrani, kot so čokolada, rozine ali energetske tablice. Obilnejši obroki na takšnih izletih niso nujni in nas lahko celo obremenijo.

Celodnevni pohodi: kombinacija ogljikovih hidratov, beljakovin in tekočine

Pri daljših, celodnevnih turah je ključnega pomena, da poskrbimo za zadosten vnos ogljikovih hidratov že dan prej – najboljše iz žitaric.

Tako naše telo v obliki glikogena uskladišči energijo, ki jo bo med hojo porabljalo skupaj z maščobami. Prav tako je pomembno redno pitje, v vročem vremenu priporočamo požirek vsakih 30 minut. Pri tem si lahko pomagamo z vodnim mehom, da se izognemo stalnemu snemanju nahrbtnika.

Hrana naj bo raznolika in hranljiva. Ob ogljikovih hidratih dodamo beljakovine (meso, ribe, skuta) in vlaknine (sadje, zelenjava). Preprosta kombinacija kruha, domače salame, jabolka in manj sladkega soka je boljša izbira kot procesirane proteinske ploščice. Na celodnevnem pohodu pa je topla malica v planinski koči neprecenljiva.

Eno pravilo pa je neizpodbitno: alkohol nima mesta na pohodniških poteh. Vino in žgane pijače močno povečajo tveganje za dehidracijo in nezgode – naj ostanejo doma.

S skrbno izbrano hrano za pohod in zadostno hidracijo bomo poskrbeli, da bo vsaka tura prijetna, varna in polna energije.