Kaj je skrivnost vitke postave Melanie Trump? Njena dieta preseneča

Melania ostaja vitka in elegantna zaradi preprostega načela: disciplina, raznolikost in zmernost.
Fotografija: Za svojo postavo pa Melania Trump ne skrbi samo s prehrano, temveč tudi z redno vadbo. FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Za svojo postavo pa Melania Trump ne skrbi samo s prehrano, temveč tudi z redno vadbo. FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Nekdanja manekenka in prva dama ZDA, Melania Trump, je znana po svoji eleganci, zdravem življenjskem slogu in urejeni postavi.

Kako ji uspeva? Skrivnost je v uravnoteženi prehrani in redni vadbi, ki ju usklajuje brez strogih odrekanj.

Zdrav zajtrk in sadni obroki

Melania Trump svoj dan začne s preprostim, a učinkovitim ritualom, smutijem iz borovnic, korenja, špinače, nemastnega jogurta in jabolčnega soka.

S tem telesu zagotovi vitamine, vlaknine in energijo. Poleg tega si prizadeva vsak dan pojesti vsaj sedem kosov sadja, pri čemer so njene najljubše jabolka in breskve.

Uravnoteženi obroki in male pregrehe

Čeprav se večinoma prehranjuje zdravo, se ne odpoveduje vsem užitkom. Občasno si privošči košček temne čokolade ali sladoled, na večerjah v restavracijah pa rada naroči svojo najljubšo jed, piščančji parmezan. Tudi tukaj pa velja pravilo zmernosti.

Vpliv na moža Donalda Trumpa

Ker se zaveda, da ima njen mož Donald Trump nezdrave prehranske navade, ga skuša usmerjati k boljšim odločitvam. Namesto hitre hrane si doma večkrat pripravljata uravnotežene obroke z beljakovinami, zelenjavo in solatami.

Melania Trump in telovadba

Za svojo postavo pa Melania Trump ne skrbi samo s prehrano, temveč tudi z redno vadbo. Kot smo že pisali, uporablja pilates, ki ji pomaga ohranjati gibčnost in krepiti mišice, vadbo pa lahko izvaja doma ali na potovanjih. Poleg tega uporablja majhne trike, na primer hoja po pisarni z utežmi na gležnjih, kar ji omogoča, da ostane aktivna tudi med obveznostmi. Njen pristop je preprost: redna aktivnost, brez pretiranih naporov in z veliko doslednosti.

Skrivnost njene forme

Melania ostaja vitka in elegantna zaradi preprostega načela: disciplina, raznolikost in zmernost. Uživanje sadja in zelenjave, uravnotežena prehrana, občasne sladke razvade ter redna, a nezahtevna vadba – to je recept, ki ga lahko posvoji vsak.

Melania Trump zdrava prehrana hujšanje Donald Trump dieta vitka postava

