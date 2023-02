Kaj je mišična vzdržljivost? Nekaj, kar je za ljubiteljske športnike bistveno

To je ključna sestavina telesne pripravljenosti in je ključnega pomena za vse vzdržljivostne športe in številne ekipne športe. Pravzaprav vsaka dejavnost, ki vključuje ponavljajoče se vzorce gibanja, vključuje mišično vzdržljivost.

Ne glede na to, ali ste vzdržljivostni športnik ali športnik za moč, je mišična vzdržljivost vedno prisotna.

Mišična vzdržljivost je pomembna tudi za vsakodnevno zdravje.

Zakaj je pomembna?

Povečanje mišične vzdržljivosti je bistvenega pomena za zdravje, telesno pripravljenost in šport.

- Olajša vsakodnevna opravila - vrtnarjenje, hojo po stopnicah itd.

- Izboljša učinkovitost vadbe v fitnesu in vadbe za moč.

- Zmanjša tveganje za poškodbe.

- Poveča športno zmogljivost.

V športnem smislu je to pomembno za športe, ki vključujejo ponavljajoče se vzorce gibanja, kot so tek, kolesarjenje, plavanje ali celo vadba za moč. In je bistvenega pomena pri dolgotrajnih vzdržljivostnih tekmovanjih, kjer športnikom omogoča, da brez pretirane utrujenosti ponovijo na tisoče mišičnih krčenj.

Preprosto povedano, ko povečate mišično vzdržljivost, lahko ...

- Mišice lahko delajo močneje, preden nastopi utrujenost.

- Delovno frekvenco lahko vzdržite dlje časa.

Aksiom

Mišična vzdržljivost je tako pomembna, da si velja zapomniti o njenj več stvari:

Mišična vzdržljivost je sposobnost mišic, da dalj časa delujejo s silo. To je potrebno za večino športov in je ključnega pomena za vse vzdržljivostne športe, številne ekipne športe in je ena od sestavin telesne pripravljenosti. Na mišično vzdržljivost vpliva več dejavnikov, vključno s tipi mišičnih vlaken (razmerje med počasnimi in hitrimi mišičnimi vlakni), vzdržljivostnim treningom, močjo, genetiko in možnostjo treninga.

Vaje za mišično vzdržljivost vključujejo vaje za moč (telesna teža, uteži, naprave za upor, trakovi za upor itd.), športno specifične vaje, kot so ponovitve teka na hrib, visokointenzivni intervali. Učinkovita je tradicionalna vadba za moč z uporabo nižjih razponov ponovitev (10- do 15- ponovitev) ali višjih razponov ponovitev (20-25 ponovitev ali več). Specifični trening vzdržljivosti športniku omogoča, da dlje časa vzdrži delovno hitrost in opravi večjo količino dela v določenem času. Mišično vzdržljivost lahko ocenimo s posebnimi testi.