Kaj hitra hrana naredi z našim telesom – morda je bolje, da ne veste

Hitra hrana je priljubljena, ker je priročna, poceni in okusna. Vendar se resnični stroški hitre prehrane nikoli ne pojavijo na jedilniku.

Ko se boste naslednjič odločali o hitrem načinu prehranjevanja v vaši družini, raje pozabite na ta članek.

Pridobiva kilograme

Hitra hrana je res priročna in poceni, vendar na dolgi rok s takim načinom prehranjevanja plačate precej višjo ceno. Burgerji, krompirček in turbo šejki imajo običajno več maščob, kalorij in visoko predelanih ogljikovih hidratov, kot jih telo potrebuje v enem obroku. Če se pogosto zatekate k hitri hrani lahko, to pomeni hitro povečanja telesne mase in do stanja debelosti. A to bi skoraj lahko uvrstili med dobre novice.

Znanost hitro hrano opiše takole … Hitra hrana je energijsko gosta in hranilno revna hrana, ki vsebuje malo vlaknin in mikro hranil ter veliko rafiniranih žit, natrija in sladkorja; vsebuje tudi veliko nasičenih in trans maščobnih kislin ter predelanega škroba. Na splošno je maščoba energijsko najgostejša sestavina hitre hrane, vključno s hamburgerji, cheeseburgerji, ocvrtim krompirčkom ter šunko, salamo, slanino, prekajenim mesom in klobasami.

O tem, kako dobra je hitra hrana, piše na spletni strani Medicine Net Christine Mikstas, ameriška (registrirana) dietetičarka, ki z znanstveno utemeljeno prehrano pomaga drugim živeti bolj zdravo. O tem seveda tudi piše.

Škoda na srcu

Natrij daje hitri hrani boljši okus in preprečuje, da bi se pokvarila. Vendar lahko že en sam cheeseburger s slanino vsebuje priporočeno dnevno vrednost natrija. To je količina hranila, ki jo strokovnjaki priporočajo za cel dan. Preveč natrija zvišuje krvni tlak in poškoduje krvne žile. Poveča tudi tveganje za srčno popuščanje, srčni infarkt in možgansko kap.

Povečuje sladkor v krvi

Kruhovi kolački, žemljice in hrana s kruhom vsebujejo veliko predelanih ogljikovih hidratov, ki jih telo razgradi v sladkor. Ko se raven sladkorja v krvi zviša, telo črpa inzulin, da se stanje izravna.

Sčasoma lahko ti stalni skoki sladkorja izčrpajo trebušno slinavko, torej organ, ki proizvaja inzulin. Zaradi tega je raven sladkorja v krvi še vedno visoka, kar sproži sladkorno bolezen tipa 2.

Prebavne težave

Hitra hrana je lahko dobrega okusa, vendar se po njenem vnosu v telo morda ne bomo počutili dobro. Hrana z visoko vsebnostjo natrija (krompirček) lahko začasno povzroči napihnjenost. Če se temu pridruži še nizka količina prehranskih vlaknin, se prebavni trakt zaustavi.

To lahko povzroči zaprtje, zaradi katerega obstaja tveganje za hemoroide, hiatalno hernijo, ko del želodca zleze v prsno votlino in pritisne na osrčnik ter povzroči težave predvsem ob naporu, v predklonu in po jedi in divertikulitis, vnetje žepkov oz. izbočenj deformiranega debelega črevesa.

Vpliv na razpoloženje

To, kar jeste in pijete, lahko vpliva na vaše duševno in telesno počutje. Hitra hrana ne vsebuje vitaminov, mineralov in drugih hranilnih snovi, ki jih telo potrebuje za izboljšanje razpoloženja. Raziskave kažejo, da je hitra in predelana hrana, ki jo kupite v trgovini, lahko povezana z večjim tveganjem za depresijo.

Čudna utrujenost

Ko v organizem pride veliko predelanih ogljikovih hidratov, se krvni sladkor hitro dvigne, nato pa prav tako hitro pade. Zaradi tega se lahko počutimo utrujeni. Če si za prebujanje privoščimo sladko kavo, se cikel začne znova.

Vpliv na plodnost

Ftalati, sintetične kemikalije, ki raztapljajo materiale in naredijo plastiko obstojno, so v vsem, od igrač do hitre hrane. Nedavne študije so ftalate povezale s težavami s plodnostjo ter večjim tveganjem za učne in vedenjske motnje pri otrocih. Upamo, da ste se malo zamislili.

Spremembe v kopalnici

Hitra hrana, zlasti ocvrta ali kremna, je zaradi visoke stopnje predelave težko prebavljiva. Če je telo ne more razgraditi, pristane v debelem črevesju in se spremeni v maščobne kisline, ki sprožijo drisko.

Zobne bolezni

Visoka vsebnost ogljikovih hidratov in sladkorja v hitri hrani, vključno z gaziranimi pijačami, povečuje količino kislin v ustih. Te obrabljajo sklenino na zobeh in povečujejo tveganje za nastanek kariesa, zobne gnilobe in bolezni dlesni.

Obrablja kosti in sklepe

Prekomerna telesna masa in debelost zaradi hitre hrane dodatno obremenjujeta sklepe, zlasti kolke in kolena. Zaradi tega je večja verjetnost za zlome kosti v okolici sklepov.

Tveganje za težave z dihali

Zgolj ena večerja z ocvrtim piščancem ne bo vplivala na dihanje. Toda preveč hitre hrane lahko povzroči dodatno maso, ki poveča tveganje za astmo, zlasti pri ženskah. Potrebne bodo dodatne raziskave, da bi natančno ugotovili, zakaj je tako, vendar prve študije kažejo, da maščobno tkivo povzroča vnetja, ki lahko vplivajo na pljuča.

Vulkani na koži

Hitra hrana je polna sestavin, ki ne delujejo dobro na kožo. Sladkor lahko zniža raven kolagena in povzroči znake zgodnjega staranja, kot so gube. Sol odvaja vlago iz kože, vendar pomaga telesu zadržati vodo, ki povzroča vrečke pod očmi. Velike količine nasičenih maščob sprožijo hormone, ki vplivajo na nastanek aken.

Vpliv na spomin

Strokovnjaki menijo, da nasičene in trans maščobe telesu narekujejo, da v možganih tvori obloge. Te povzročajo demenco in trikrat bolj povečuje tveganje za Alzheimerjevo bolezen v primerjavi s tistimi, ki ne jedo hitre hrane.

***

In kot je rekel Jamie Oliver: »Če oblikujete le jedilnike, ki so v bistvu nezdrava ali hitra hrana, potem celotna infrastruktura podpira nezdravo hrano.«

Za rekreativne športnike, v najbolj povednem prevodu? Dober tek ni isto, kot teči prav.