Kaj bolj pomaga našemu srcu, izguba maščobe ali pridobivanje mišic?

Zmanjšanje, recimo temu odstranitev odvečne teže za dolgoročno zdravje srca mladih ljudi pomeni veliko več koristi kot le krepitev mišic, kažejo nove raziskave.

Seveda ne gre za to, da je pridobivanje mišic pri mladih ljudeh težava za srčno-žilni sistem, kje pa; je pa dejstvo, da je izguba prekomerne maščobe za srce bolj zdrava kot pridobivanje mišic.

Strokovnjaki seveda absolutno spodbujajo vadbo, dodajajo, da ta prinaša še veliko drugih koristi za zdravje in da je moč le nagrada za trud – vendar pa bi ne smeli pretiravati v pričakovanjih o tem, kaj pridobivanje mišic resnično pomeni za preprečevanje bolezni srca.

Ko govorimo o petkratniku

Največja nevarnost za srce je v resnici pridobivanje odvečne telesne maščobe. Praksa je namreč pokazala, da so tisti mladi, ki so se odvečne maščobe rešili v puberteti in v nekaj naslednjih letih, imeli kasneje manj previsokega sladkorja v krvi, vnetij in slabega holesterola, torej dejavnikov, ki niso dobri za srce, kot njihovi vrstniki, ki so predvsem krepili mišice.

Strokovnjaki pravijo, da je za zmanjšanje dejavnikov tveganja za srčne bolezni sprememba telesne maščobe veliko pomembnejša kot spremembe v mišicah in da je izguba maščobe kar petkrat bolj koristna kot povečana mišična masa.

Pridobivanje mišic je koristno v adolescenci, med 13. in 18. letom, v za mladega človeka napornem času rasti in zorenja, in takrat mlade ljudi velja spodbuditi, da se poskušajo opremiti z več mišične mase.

Po tem časovnem obdobju pa se zdi, da koristi za srce, kot se pojavijo pri vadbi za večjo mišično maso, izzvenijo. Medtem ko so mišice pomembne za mobilnost in neodvisnost, pa se zdi nadzor nad maščobami prioriteta pri tveganju za srčne bolezni.

Začne naj se v maternici

Vse te ugotovitve so zelo pomembne, da bi sicer zdravi mladi ljudje ostali zdravi tudi kasneje. Zelo resne zdravstvene težave, kot je srčni napad, se po navadi zgodijo v zrelih letih, vendar se bolezni srca ne pojavijo čez noč.

Zato bi morali preprečiti prekomerno pridobivanje maščobe pri mladih ljudeh čim prej, namesto da se na izgubo maščobe osredotočamo kasneje, čez leta, ko je škoda za zdravje morda že storjena.

Zdrava prehrana in zdrave telesne navade pomenijo, da otroci ohranijo zdravo telesno maso že o v otroštvu in adolescenci, in to je tudi najboljša pot za zmanjšanje zgodnjega nastopa dejavnikov tveganja za bolezni srca.

Nekateri strokovnjaki so tako direktni, da pravijo, da bi matere morale poskrbeti za to že, ko je otok še v maternici in ko je dojenček, in ne le kasneje v otroštvu.

Torej so pomembni zdrava nosečnost in zdravi prehranjevalni vzorci, kar se lahko začne že z dojenjem in hranjenjem otrok z zdravo polnovredno hrane in z za starost primernimi porcijami že v najzgodnejšem otroštvu in seveda ves čas otrokovega odraščanja.

Omejevanje kalorij v otroštvu na splošno ni dobra ideja, saj je to čas rasti, a za pravilno rast in razvoj so potrebne tako kalorije kot kakovostna hrana.

Navada za vse življenje

Telesna vadba in šport sta lahko odličen način za ohranjanje primerne telesne mase. Aktivna otroška igra močno prispeva k ohranjanju telesne pripravljenosti otrok in veliko manj bo skrbi zaradi telesne maščobe, aktivni otroci pa bodo verjetno te aktivne navade prenesli v odraslo dobo.

Zapis smo povzeli po medicine.net.