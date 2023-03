Kaj bi se nam zgodilo, če bi nehali jesti kruh?

Kruh je lahko odličen vir ogljikovih hidratov ter vitaminov B-kompleksa in železa. Prekomerno uživanje kruha pa lahko privede do povečanja telesne teže.

Največja težava kruha je, da ga pogosto uživamo z namazi, salamami, siri in podobnimi izdelki, ki so precej kalorični. Če ob kosilu jeste kruh, še vedno predstavlja dodatne kalorije, ki vodijo v odvečne kilograme. Zato ne preseneča, da se veliko ljudi, ki želijo shujšati, odloči za črtanje kruha iz svoje prehrane.

V naslednjih vrsticah preverite, kakšne spremembe lahko pričakujete v telesu, če prenehate jesti kruh. Povzeli smo članek s spletne strani eatthis.

Shujšamo zaradi izgube vode

Če iz prehrane izločite kruh, boste opazili hitro hujšanje. Najpogosteje vzrok za to ni izguba maščobe, temveč izguba vode, ki se nabira v telesu. Ogljikovi hidrati lahko povzročijo zadrževanje vode v telesu in ko takšno hrano izločimo, bo vode manj.

Redkejši občutek lakote

Predelani ogljikovi hidrati, kot je beli kruh, povzročijo nenaden skok krvnega sladkorja, ki nato zelo hitro pade. Te nenadne spremembe vplivajo na apetit in lahko povečajo željo po hrani.

Boljša prebava

Beli kruh ne vsebuje vlaknin, ki so zelo pomembne za zdravo prebavo. Takšna hrana povzroča zaprtje in druge prebavne težave. Če iz prehrane izločite bel kruh in ga nadomestite s polnozrnatimi izdelki, boste opazili pozitivne spremembe tudi pri prebavi.

Več energije

Ogljikovi hidrati nam dajejo energijo, vendar ne vsi enako. Če izberete predelane ogljikove hidrate, kot je bel kruh, obstaja možnost, da se boste počutili šibke in utrujene. Ko boste iz prehrane črtali bel kruh in ga nadomestili s kakovostnimi ogljikovimi hidrati, boste opazili, da imate več energije.