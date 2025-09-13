NAJNOVEJŠE O NEZDRAVEM ŽIVLJENJU

Kadite, pijete in se ne gibate? Posledice začutite že prej, kot ste do zdaj mislili

Slabe navade terjajo davek že pri 35 letih! Znanstveniki svarijo pred kajenjem, alkoholom in neaktivnostjo.
Fotografija: Posledice slabih navad se začnejo kazati že v mlajši odraslosti. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Posledice slabih navad se začnejo kazati že v mlajši odraslosti. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
13.09.2025 ob 11:30
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
13.09.2025 ob 11:30

Kajenje, pretirano uživanje alkohola in pomanjkanje telesne aktivnosti – trojica nezdravih navad, ki jo številni povezujejo predvsem s poznejšimi zdravstvenimi težavami.

A nova finska raziskava razkriva, da posledice lahko občutimo precej prej, kot smo mislili, že okoli 35. leta starosti.

Raziskava, ki je trajala več kot tri desetletja, opozarja, da vztrajanje pri teh navadah vodi v resne zdravstvene zaplete.

Dobra novica pa je, da sprememba življenjskega sloga tudi v odrasli dobi prinaša občutne koristi, in lahko prepreči prezgodnje poslabšanje zdravja.

Kaj so pokazali rezultati?

Znanstveniki so spremljali 326 posameznikov od njihovega 25. do 60. leta. Udeležencem so redno merili krvni tlak, raven sladkorja in maščob v krvi ter spremljali samopodobo zdravja in morebitne znake depresije.

Izkazalo se je, da so tisti, ki so hkrati kadili, pili alkohol in bili telesno neaktivni, dosegali najslabše rezultate:

  • izrazitejše depresivne simptome,
  • višji metabolični riziko,
  • slabše duševno blagostanje,
  • negativno samopodobo lastnega zdravja.

Dalj časa, kot so posamezniki vztrajali pri slabih navadah, hujše so bile posledice.

Posledice že v tridesetih

Študija je pomembna predvsem zato, ker dokazuje, da se škodljivi učinki slabih navad ne pokažejo šele v starosti, temveč lahko postanejo vidni že v zgodnjih tridesetih, še posebej okoli 35. leta. To obdobje življenja, ki ga pogosto razumemo kot »najbolj zdrava leta«, tako nikakor ni imuno na vpliv nezdravega življenjskega sloga.

Nikoli ni prepozno za spremembo

Kljub skrb vzbujajočim ugotovitvam znanstveniki sporočajo spodbudno novico: spremembe navad prinesejo rezultate v katerem koli življenjskem obdobju. Tudi če nezdrave vzorce opustimo v srednjih letih, to bistveno zmanjša tveganje za kronične bolezni in izboljša duševno počutje.

image_alt
To so kolesarske toplice, v katerih so štirje dnevi dolgi en mesec

Kako je pri Slovencih?

Slovenija se žal uvršča med države z visokim deležem nezdravih navad. Po podatkih NIJZ kadi približno petina odraslih prebivalcev, kajenje pa se pogosto začne že v mladih letih. Pretirano uživanje alkohola ostaja ena večjih težav javnega zdravja – Slovenija se po porabi alkohola na prebivalca uvršča med vrh Evrope.

image_alt
Eno šilce na dan odžene utrujenost in okrepi imunski sistem

Na področju gibanja pa podatki kažejo, da se manj kot polovica odraslih redno ukvarja s priporočeno količino telesne dejavnosti. To pomeni, da je večina Slovencev izpostavljena enakim tveganjem, na katera opozarja finska raziskava.

Sporočilo znanstvenikov je jasno: posledice slabih navad se začnejo kazati že v mlajši odraslosti. Sprememba življenjskega sloga pa lahko prinese občutne koristi in nikoli ni prepozno, da začnemo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

raziskava dolgo življenje zdravje starost staranje zdravje mladih

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To je razlog, zakaj bo od ponedeljka naprej grmelo na osrednjem vojaškem vadišču v Postojni
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To je razlog, zakaj bo od ponedeljka naprej grmelo na osrednjem vojaškem vadišču v Postojni
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.