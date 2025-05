Kadiš, piješ in se ne giblješ? Posledice te doletijo že pri 36 letih

Če mislite, da so zdravstvene težave zaradi kajenja, alkohola in pomanjkanja gibanja rezervirane za pozna leta, se motite.

Nova raziskava, objavljena v priznani znanstveni reviji Annals of Medicine, kaže, da se posledice teh slabih navad začnejo kazati že pri 36 letih in sčasoma postanejo vse hujše.

Sledili so jim več kot 30 let

Finski raziskovalci so 326 posameznikov spremljali kar 34 let. Udeležence so redno testirali pri starosti 27, 36, 42, 50 in 61 let. Analizirali so tako telesno kot duševno zdravje in ob tem spremljali njihove navade: ali kadijo, koliko pijejo in ali se dovolj gibljejo.

Rezultati so zaskrbljujoči: že pri 36 letih so bili vidni znaki slabšega zdravja, kar je povezano z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, raka, možgansko kap, dihalne težave, visok krvni tlak in depresijo.

Do zadnje točke merjenja, pri 61 letih, je umrlo že 120 od 326 udeležencev.

Tri navade, ki rušijo zdravje

Raziskovalci so spremljali tri glavne dejavnike tveganja:

Kajenje,

pretirano uživanje alkohola (vsaj 875 enot letno za ženske in 1250 za moške),

pomanjkanje telesne aktivnosti (manj kot enkrat tedensko).

Udeleženci, ki so vztrajno gojili vse tri navade, so imeli občutno slabše rezultate:

simptomi depresije so se povečali,

metabolični indeks tveganja (ki vključuje krvni tlak, holesterol, krvni sladkor, obseg pasu) je močno narasel,

subjektivno počutje in ocena zdravja sta občutno padla.

Dolgoročni vpliv: hujši, kot si mislimo

Vpliv slabih navad je bil še izrazitejši pri tistih, ki so jih ohranili skozi desetletja. Depresivnost, fizično tveganje in slaba samopodoba so se v tem primeru še dodatno poglobili. Vodilna raziskovalka dr. Tiia Kekäläinen opozarja:

»Kumulativni učinki slabih navad niso omejeni le na starost po 50. letu, pojavijo se lahko že v zgodnjih srednjih letih.«

Dodaja tudi, da skoraj tri četrtine smrti po svetu povzročajo nenalezljive bolezni, kot so bolezni srca in rak, ravno tiste, ki jih pospešujejo kajenje, alkohol in telesna neaktivnost.

Dejstva o kajenju in alkoholu (Velika Britanija):

Letno zaradi kajenja umre približno 80.000 ljudi,

Leta 2023 je v Združenem kraljestvu kadilo 12 % odraslih (v primerjavi z 20 % leta 2011),

408.000 bolnišničnih sprejemov je bilo posledica kajenja,

5,1 milijona ljudi uporablja elektronske cigarete – največ v starostni skupini 16–24 let,

56 % odraslih je poročalo, da je v zadnjem tednu uživalo alkohol,

30 % moških je preseglo priporočeno mejo tedenskega uživanja alkohola, dvakrat več kot žensk.

Med mladimi ženskami (16–24 let) je bilo pitje alkohola pet ali več dni v tednu celo pogostejše kot pri moških: 7 % proti 3 %.

Nikoli ni prepozno

Kljub vsemu je glavno sporočilo raziskave spodbudno: spremembe so možne.

Kekäläinen poudarja: »Nikoli ni prepozno za prehod na zdrav življenjski slog. Tudi če z novimi navadami začnemo šele v srednjih letih, lahko pomembno izboljšamo kakovost življenja v starosti.«

Pripravlja se tudi zakonodaja

Rezultati raziskave sovpadajo z novimi zakonodajnimi ukrepi v Veliki Britaniji. Junija 2025 bo začela veljati prepoved enkratnih elektronskih cigaret v Angliji, Walesu in na Škotskem.

Ob tem je vlada predstavila še zakon Tobacco and Vapes Bill, ki bo prepovedal prodajo tobačnih izdelkov vsem, rojenim po 1. januarju 2009.