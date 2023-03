Jutranje navade, ki se jih morate takoj znebiti – številka 4 je najslabša

Znanstveniki so dokazali, da obstaja jasna povezava med našimi jutranjimi navadami in tveganjem za nastanek neravnovesja v telesu, ki povzroči čezmerno pridobivanje telesne teže. Takole so jih našteli na spletni strani eatthis.

1. Ne privoščimo si dobrega zajtrka

Čas, ko jemo, je veliko pomembnejši od tega, kaj jemo. Znanstveniki z Univerze v Tel Avivu so dokazali, da sta obilen zajtrk in lahka večerja veliko bolj učinkovita pri ohranjanju telesne teže kot dieta, ki temelji na pogostih in lahkih prigrizkih. In to zato, ker se hitrost metabolizma razlikuje v različnih delih dneva. Glavna ugotovitev, do katere so prišli znanstveniki, je, da nikakor ne smete jesti visoko kaloričnega zajtrka. Vaše kosilo naj bo srednje veliko, večerja pa lahka.

2. Ne gremo na sprehod

Sončna svetloba dobesedno kuri maščobe. Vsaj belo maščobno tkivo. Znanstveniki z univerze Alberta v Edmontonu v Kanadi so izvedli poskus in dokazali, da se lipidi zmanjšajo, ko so izpostavljeni sončni svetlobi.

To odkritje delno pojasnjuje, zakaj se ljudje pozimi ob pomanjkanju sončne svetlobe zredijo.

3. Zjutraj pozabimo popiti kozarec vode

Telo odraslega človeka je sestavljeno iz 55 do 60 odstotkov vode, zato je po prebujanju dobro popiti kozarec vode. Voda pospeši metabolizem, kar zmanjša tveganje za nabiranje maščob. Prav tako pomaga telesu, da se znebi toksinov.

4. Ne telovadimo

Poleg očitnih koristi kurjenja kalorij in pospeševanja presnove vam lahko jutranja telovadba pomaga zmanjšati apetit! Med poskusom sta raziskovalca dr. Emma Stevenson in takrat študent Javier Gonzalez ugotovila, da so ljudje, ki so telovadili pred zajtrkom, čez dan pojedli manj hrane.

5. Slastno hrano pustimo za kosilo ali večerjo

Če se ne morete upreti palačinkam, jih pojejte v prvem delu dneva. To je še ena ugotovitev znanstvenikov z Univerze v Tel Avivu. Torta, ki jo pojeste zjutraj, bo vašemu pasu dodala manj centimetrov, kot če bi jo pojedli zvečer.

6. Zjutraj beremo novice

Nervoznost med branjem jutranjih novic lahko negativno vpliva na vaše zdravje. Stres povzroči, da telo proizvaja hormone, ki telesu pomagajo pri prilagajanju na novo okolje. Če je stres kratkotrajen, nove maščobne celice ne nastanejo. Če je stres dolgotrajen, se sproži mehanizem »varčevanja s kalorijami«. Tudi če začnemo jesti manj, ne bomo mogli shujšati, dokler stresne situacije ne bo konec.