NOVA RAZISKAVA

Jutranja rekreacija pred službo. Je to sploh pametna izbira?

Vadba zgodaj zjutraj, med 7. in 8. uro, morda še prej tik pred službo. Je to dobro ali ne za telo?
Fotografija: Zgodaj zjutraj, ko še vse spi, samo narava ne je najbolje vaditi so prepričani mnogi. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Zgodaj zjutraj, ko še vse spi, samo narava ne je najbolje vaditi so prepričani mnogi. FOTO: Getty Images

Janez Kušar
13.09.2025 ob 08:12
13.09.2025 ob 08:13
Janez Kušar
13.09.2025 ob 08:12
13.09.2025 ob 08:13

Čeprav se komu zdi to skoraj herojsko, številne raziskave kažejo, da je takšna rutina lahko zelo koristna, še posebej, če jo izvajamo dvakrat tedensko.

Ni treba vsak dan vstajati ob petih, že dvakrat na teden je dovolj, da opazimo pozitivne učinke.

Jutranja vadba izboljša razpoloženje, pozornost in zmanjša stres. Endorfini, ki se sproščajo med gibanjem, pomagajo, da v službo pridemo bolj zbrani in manj razdražljivi.

Dvakrat tedensko jutranja hoja, tek ali joga lahko tudi pripomore k hujšanju, saj telo tekom dneva porablja več energije.

Jutranja vadba pozitiven vpliv na metabolizem, še posebej če poteka pred zajtrkom.

A pozor: intenzivna vadba takoj po prebujanju lahko dvigne raven kortizola, hormona stresa. Rešitev? Zmerna aktivnost: hoja, raztezanje, lahkotno kolesarjenje.

image_alt
V superge zjutraj in na tešče? To ni normalno

Vse kaže, da je dvakrat tedensko jutranja vadba popolnoma smiselna. Ne gre za znoj brez smisla, ampak za rutino, ki izboljša počutje, zdravje in začetek dneva. Superge pripravi že zvečer – in si naredi dobro jutro.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

šport in rekreacija zdrav način življenja Jutranja telovadba

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«
Voznik (72) umrl na kraju nesreče, tri osebe odpeljali (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«
Voznik (72) umrl na kraju nesreče, tri osebe odpeljali (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.