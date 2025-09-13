Jutranja rekreacija pred službo. Je to sploh pametna izbira?

Čeprav se komu zdi to skoraj herojsko, številne raziskave kažejo, da je takšna rutina lahko zelo koristna, še posebej, če jo izvajamo dvakrat tedensko.

Ni treba vsak dan vstajati ob petih, že dvakrat na teden je dovolj, da opazimo pozitivne učinke.

J utranja vadba izboljša razpoloženje, pozornost in zmanjša stres. Endorfini, ki se sproščajo med gibanjem, pomagajo, da v službo pridemo bolj zbrani in manj razdražljivi.

Dvakrat tedensko jutranja hoja, tek ali joga lahko tudi pripomore k hujšanju, saj telo tekom dneva porablja več energije.

Jutranja vadba pozitiven vpliv na metabolizem, še posebej če poteka pred zajtrkom.

A pozor: intenzivna vadba takoj po prebujanju lahko dvigne raven kortizola, hormona stresa. Rešitev? Zmerna aktivnost: hoja, raztezanje, lahkotno kolesarjenje.

Vse kaže, da je dvakrat tedensko jutranja vadba popolnoma smiselna. Ne gre za znoj brez smisla, ampak za rutino, ki izboljša počutje, zdravje in začetek dneva. Superge pripravi že zvečer – in si naredi dobro jutro.