Jutranja navada, ki uničuje jetra: jo imate tudi vi?

Jetra ponoči delajo za vas – zjutraj pa jih ne napadajte s kofeinom! To je resno svarilo.

Med spanjem jetra intenzivno čistijo telo strupov in ga pripravljajo na nov dan.

Če takoj po prebujanju posežete po kavi, ne da bi prej zaužili vsaj kozarec vode ali lahek zajtrk, lahko to povzroči stres za telo – še posebej za jetra.

Zakaj je kava na prazen želodec škodljiva?

Pitje kave na prazen želodec lahko povzroči več težav, ki vplivajo na jetra in prebavni sistem:

Povečan stres za jetra: Kofein pospeši metabolizem in poveča proizvodnjo želodčne kisline, kar dodatno obremeni jetra, ki še vedno obdelujejo toksine iz noči.

Motnje v prebavi: Prazni želodec pomeni, da kava draži sluznico želodca, kar lahko povzroči zgago, bolečine ali občutek nelagodja.

Nestabilna energija: Kofein, zaužit brez hrane, povzroča hitro dviganje in padanje ravni sladkorja v krvi, kar vodi v utrujenost in nemir čez dan.

Živčnost in nemir: Prazni želodec v kombinaciji s kofeinom lahko sproži anksioznost, tresenje rok ali palpitacije, saj telo doživi nenaden stimulativni šok.

Kako zaščititi jetra in začeti dan zdravo

Strokovnjaki priporočajo, da jutro začnete s kozarcem mlačne vode, po želji z limono in lahkim zajtrkom, kot so banana, ovseni kosmiči ali pest oreščkov. Kava naj pride na vrsto šele, ko je telo že dobilo osnovno gorivo za energijo.

Jetra sicer ne pošiljajo neposrednih »notifikacij«, a pošiljajo jasne signale, ko so preobremenjena. Če jih znamo poslušati, lahko veliko naredimo za svoje zdravje in počutje.