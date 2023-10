Jumbo Visme ni več, po novem se bodo imenovali takole

Kolesarsko moštvo Jumbo-Visma se bo prihodnje leto imenovalo Jumbo-Lease a bike, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki povzema spletni portal Wielerflits.

Wielerflits je včeraj poročal, da bo Visma nasledila Jumbo kot glavni sponzor, priključil pa se bo Lease a bike, sicer podružnica distributerja koles in avtomobilov Pon. Ta je med drugim distributer koles znamke Cervelo, na katerih je v zadnjih sezonah dirkala ekipa Jumbo-Visma.

Podjetje Lease a bike, ki se ukvarja s sistemi za izposojo koles na Nizozemskem ter v Belgiji in Nemčiji, je bilo sponzor že to sezono, a ne s tako velikim finančnim vložkom kot za prihodnje leto, poroča Wielerflits.

Čeprav ni znano, koliko denarja bo Lease a bike vložil v ekipo, nizozemski kolesarski portal dodaja, da bo to med 25 in 30 milijonov evrov. Visma je že pred časom potrdila, da bo nadaljevala sponzorstvo z ekipo, ki je to sezono zmagala na kar 67 dirkah.

Z zagotovitvijo sredstev je konec špekulacij o prihodnosti nizozemske zasedbe, ki jo je pred meseci sprožil napovedan umik glavnega sponzorja. Vseeno pa ni jasno, ali je sodelovanje Visme in podjetja Lease a bike dolgoročna ali kratkoročna rešitev do konca prihodnje sezone, povzema spletni portal GCN.

Jumbo bi moral biti namreč glavni pokrovitelj najmanj do konca leta 2024, a so se odločili zaključiti partnerstvo z eno najbolj uspešnih kolesarskih ekip zadnjega obdobja, ki je v 2023 dobila vse tritedenske preizkušnje.

Ekipa Jumbo Visma se je močno prikupila slovenskim navijačem. FOTO: Susana Vera Reuters

Dirko po Franciji je dobil Danec Jonas Vingegaard, po Španiji je ekipa zasedla prva tri mesta, slavil je Američan Sepp Kuss, italijansko pentljo pa je dobil tretjeuvrščeni na Vuelti, slovenski as Primož Roglič. Ta se prihodnje leto seli k nemški Bora-hansgrohe, potem ko sta se strani dogovorili glede konca sodelovanja.