Joj, kako si shujšal!

Nenadno hujšanje pri nekem, ki je bil prej močnejše postave, in uporabi zdravila Ozempic, se lahko kaže v več znakih.

Eden izmed prvih vidnih simptomov je opazna izguba telesne mase, zlasti v predelu trebuha, bokov in obraza.

Oseba lahko postane izrazito bolj vitka, koža pa lahko postane ohlapna zaradi izgube maščobe, kar izpostavi gube in povešanje kože.

Poleg tega lahko opazimo zmanjšanje mišičnega tonusa in slabšo mišično maso, saj zdravilo zmanjšuje apetit in pogosto vodi v zmanjšan vnos hrane, kar vpliva na mišice.

Če nekdo hitro shujša, opazimo tudi zmanjšanje energije in splošno utrujenost, saj telo ne prejema dovolj kalorij in hranil. Slednje lahko povzroči pomanjkanje vitalnosti in pogosto povečano občutek zaspanosti ali šibkosti.

Drugi možni simptomi so prebavne težave, kot so slabost, bruhanje ali zaprtje, saj Ozempic lahko vpliva na delovanje prebavnega sistema.

Nenadno hujšanje je lahko tudi znak dehidracije, saj lahko zmanjšanje telesne mase in prebavne težave povzročijo izgubo tekočine, kar se lahko kaže v suhi koži, glavobolih ali omotici.

Stranski učinki hitrega hujšanja

Prav tako lahko oseba pokaže večjo zaskrbljenost zaradi tega hitrega telesnega preoblikovanja, kar lahko vpliva na njihovo psihološko počutje, tudi z večjo tesnobo ali občutki negotovosti.

Da, strokovnjaki in zdravniki opozarjajo na možne negativne posledice hitrega hujšanja z zdravilom Ozempic, še posebej, če ni pod ustreznim zdravniškim nadzorom.

Opozorilni znaki, kot so nenadna izguba telesne mase, prebavne težave (slabost, bruhanje, zaprtje), dehidracija ter zmanjšanje energije in mišične mase, so pogosto omenjeni kot stranski učinki zdravljenja, ki lahko vplivajo na zdravje posameznika.

Strokovnjaki svetujejo, da se zdravila, kot je Ozempic, uporabljajo le v primerih, ko je to zdravstveno nujno, ob natančnem spremljanju zdravstvenega stanja.