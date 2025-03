Jogurt kaže velik potencial proti raku debelega črevesa, razkriva študija

Znanstveniki že vrsto let domnevajo, da ima jogurt s svojimi živimi bakterijami ugodne učinke na zdravje prebavil, vendar se vse raziskave na to temo ne strinjajo glede natančnih koristi in trenutka, ko te nastopijo. Nova analiza pomaga razjasniti to zmedo.

Epidemiologi niso ugotovili pomembne povezave med uživanjem jogurta in splošno pojavnostjo kolorektalnega raka – tretjega najpogostejšega raka na svetu in drugega najpogostejšega vzroka smrti zaradi raka.

Ko pa so raziskovalci kolorektalni rak razdelili na podtipe, so prišli do pomembnih ugotovitev.

Njihove ugotovitve so skladne z več drugimi opazovalnimi študijami, ki kažejo, da lahko uživanje jogurta deluje protitumorsko.

»Naša študija ponuja edinstvene dokaze o potencialni koristi jogurta,« pravi epidemiolog Shuji Ogino z bolnišnice Brigham and Women's Hospital in Univerze Harvard.

»V mojem laboratoriju poskušamo dolgoročne prehranske navade in druge dejavnike povezati s ključnimi razlikami v tkivih, kot je prisotnost ali odsotnost določene vrste bakterij. Takšno detektivsko delo lahko okrepi dokaze o povezavi med prehrano in zdravstvenimi izidi.«

Kolorektalni rak je rak, ki se razvije v debelem črevesu (kolon) ali danki (rektum). Gre za eno najpogostejših vrst raka, ki prizadene tako moške kot ženske, pri čemer se tveganje povečuje s starostjo. Če je odkrit zgodaj, je bolezen zelo dobro obvladljiva in ozdravljiva.

Čeprav so rezultati zgolj opazovalni, zajemajo podatke o zdravju in življenjskem slogu 87.000 žensk ter skoraj 45.000 moških, ki so jih spremljali tri desetletja ali več. Skupno so raziskovalci analizirali več kot 3 milijone let podatkov o posameznikih.

Osebe, pri katerih so diagnosticirali kolorektalni rak in so zaužile dve ali več porcij jogurta na teden, so imele 20 odstotkov manjšo verjetnost, da bodo razvile tumor s prisotnostjo bakterije Bifidobacterium, v primerjavi s tistimi, ki so zaužile manj kot eno porcijo jogurta na mesec. To je bilo še posebej izrazito pri proksimalnih tumorjih v zgornjem delu črevesja.

Bifidobacterium je vrsta mikroorganizmov, ki je naravno prisotna v človeškem črevesju in v povprečni porciji jogurta. Pri približno 30 odstotkih primerov kolorektalnega raka so te bakterije prisotne v tumorskih tkivih, kjer so pogosto povezane z agresivno obliko raka.



Bifidobacterium, bifidobakterije ali bifidne bakterije, je rod bakterij, ki spada v skupino mlečnokislinskih bakterij in je naravno prisoten v človeškem prebavnem traktu, zlasti v debelem črevesu. Gre za eno najpomembnejših probiotičnih bakterij, saj igra ključno vlogo pri vzdrževanju zdrave črevesne mikrobiote, izboljšanju prebave ter podpiranju imunskega sistema.

Bifidobakterija uspeva v nizko kisikovem okolju tumorjev, njena prisotnost v določenih tumorjih debelega črevesa pa nakazuje, da lahko v večji meri prehaja skozi črevesno steno v črevesno tkivo, kot bi bilo običajno.

Morda presenetljivo, a uživanje več bifidobakterij lahko dolgoročno pomagalo preprečiti tovrstno uhajanje bakterij.

Začetne raziskave kažejo, da ima ta bakterija antioksidativne, protivnetne in imunsko aktivacijske učinke, ki lahko vplivajo na celovitost črevesne mikrobiote in prepustnost črevesne stene.

Ali lahko jogurt dejansko zagotovi te koristi, bo zahtevalo dodatne raziskave, vendar se opazovalni dokazi kopičijo.

»Naše ugotovitve nakazujejo, da bi lahko uživanje jogurta imelo preventivni učinek proti kolorektalnemu raku, ki je povezan z moteno črevesno pregrado,« pojasnjujejo avtorji študije.

Za nadaljnjo razjasnitev mehanizmov dolgotrajnega vpliva uživanja jogurta na razvoj kolorektalnega raka bodo potrebne dodatne raziskave.

V primerjavi z distalnim rakom debelega črevesa, ki povzroča tumorje v spodnjem delu črevesja, ima proksimalni rak debelega črevesa nižjo stopnjo preživetja. Poleg tega so te vrste raka v porastu.

Možnost, da bi lahko hrana delovala kot preventivno zdravilo, je vredna nadaljnjih raziskav. Naključno kontrolirana študija iz leta 2021, ki jo je izvedla Univerza Stanford, je pokazala, da lahko fermentirana živila, kot je jogurt, vplivajo na mikrobioto in imunski sistem zdravih odraslih.

Epidemiolog Andrew Chan iz splošne bolnišnice v Massachusettsu, ki je sodeloval pri novi analizi, pravi, da njihova raziskava prispeva k vse večjim dokazom, ki kažejo na povezavo med prehrano, črevesno mikrobioto in tveganjem za kolorektalni rak.

»Omogoča nam, da dodatno raziskujemo specifično vlogo teh dejavnikov pri tveganju za kolorektalni rak, zlasti pri mlajših ljudeh.«

Študija je bila objavljena v reviji Gut Microbes.