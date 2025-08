Jeste jo vsak dan, a ne veste, kako škodljiva je: Ta sestavina je hujša od sladkorja

Po mnenju strokovnjakov gre za ogljikov hidrat z izredno visokim glikemičnim indeksom, ki ima lahko huje učinke na raven sladkorja v krvi kot običajen sladkor.

Gre za polisaharid, ogljikov hidrat, sestavljen iz več enot sladkorja, ki se najpogosteje proizvaja iz koruze, pšenice, riža, krompirja ali tapioke.

Zakaj je maltodekstrin nevarnejši od sladkorja?

Čeprav večina ljudi meni, da je navaden sladkor največja nevarnost za zdravje, strokovnjaki opozarjajo, da je maltodekstrin še nevarnejši.

Medtem ko ima sladkor glikemični indeks približno 65, se glikemični indeks maltodekstrina giblje med 116 in 136, kar pomeni izjemno močan vpliv na dvig krvnega sladkorja.

Visok glikemični indeks pomeni, da telo zelo hitro absorbira to snov, kar lahko vodi v nenadne skoke sladkorja v krvi, s čimer so povezani povečano tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, inzulinska rezistenca, povečanje telesne mase in druge presnovne motnje.

Kje vse se skriva maltodekstrin?

Maltodekstrin je pogosto prisoten v:

pekovskih izdelkih (krekerji, žitne ploščice),

žitih za zajtrk,

gaziranih pijačah,

bombonih in drugih sladkarijah,

instant pudingih in gotovih jedeh,

prelivih za solate,

juhah v prahu in zamrznjenih obrokih,

športnih napitkih in prehranskih dopolnilih,

testeninah ter celo v nadomestkih za meso.

Pogosto je skrit tudi v izdelkih z oznako dietno ali brez sladkorja, saj daje izdelku teksturo, volumen ali okus, ne da bi tehnično štel kot sladkor.

Tveganja prekomernega uživanja maltodekstrina

Redno in prekomerno uživanje živil z maltodekstrinom lahko vodi v:

povišan vnos sladkorja,

zmanjšano uživanje vlaknin,

povečano uživanje industrijsko predelane hrane.

To lahko vpliva na višji holesterol, povečanje telesne teže in povečano tveganje za razvoj presnovnih bolezni.

Če je maltodekstrin pridobljen iz pšenice, lahko vsebuje tudi sledi glutena, kar je lahko nevarno za ljudi s celiakijo ali preobčutljivostjo na gluten.

Kaj lahko storite?

Berite deklaracije na živilih in se izogibajte tistim, ki vsebujejo maltodekstrin.

Dajte prednost nepredelani hrani, bogati z vlakninami in naravnimi hranili.

Če ste na keto dieti ali pazite na glikemični indeks, je maltodekstrin sestavina, ki se ji je najbolje povsem izogniti.