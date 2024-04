Pitje čaja ni samo omikana navada: lahko postane rešilna. Znanstveniki so odkrili, da imajo ljudje, ki redno pijejo čaj, manj srčnih obolenj, infarkta, raka in navadno celo pokvarjenih zob.

V zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja so znanstveniki opazili, da so imele ženske na Japonskem, ki so redno gojile umetnost čanoju, tradicionalni obred priprave in pitja čaja, manjšo stopnjo umrljivosti.

Ni trajalo dolgo, da so raziskovalci ugotovili, da spadajo kemične sestavine v čaju, v glavnem polifenoli, ki sestavljajo 30 odstotkov suhe teže čaja, med najmočnejše do zdaj odkrite antioksidante.

Antioksidanti so kemične spojine, ki ovirajo delovanje prostih radikalov, nevarnih kisikovih molekul, ki kvarijo celice celotnega organizma in povečujejo tveganje za rakava obolenja.

Mimogrede, ne zamenjujte zeliščnih čajev, kot je na primer kamilični, s pravim čajem, ki ga pridobivajo iz čajevca Camellia sinensis. Zeleni čaj, ki je zelo razširjen v azijskih deželah, se pridobiva iz poparjenih in posušenih listov iste rastline.

Črni čaj pa je izpostavljen procesu fermentacije, ki listom da močnejši okus in temnejšo barvo, vendar lahko zmanjša količino zdravilnih in zaščitnih kemičnih sestavin.

Je zeleni čaj preventiva pred rakom?

V laboratorijskih raziskavah je bil čaj dolgo priznan kot antioksidant, študije, ki vključujejo raziskave na ljudeh, pa so protislovne. Nekatere epidemiološke raziskave na ljudeh, v katerih so primerjali uživalce čaja s tistimi, ki čaja ne uživajo, so pokazale, da pitje čaja preprečuje raka; v nekaterih raziskavah takih rezultatov ni bilo.

Več raziskav je bilo opravljenih z zelenim čajem, zato so danes dokazi trdnejši za zeleni čaj. Raziskave na Kitajskem so pokazale, da redno uživanje zelenega čaja pomembno zmanjša tveganje za obolenje za rakom na želodcu in požiralniku, medtem ko nizozemska raziskava ni pokazala povezave med uživanjem čaja in zaščito pred rakom.

S predelavo se količina antioksidantov v črnem čaju zmanjša, zato zeleni čaj vsebuje več učinkovin za boj proti raku, toda zaščito dajeta obe vrsti.

Zeleni čaj ima visoko vsebnost katehinov. To so močni antioksidanti, 100-krat močnejši od vitamina C, ki ščitijo DNK in celice pred rakavimi spremembami. Tudi črni čaj vsebuje katehine, vendar v manjših količinah.

V raziskavah kožnega raka so laboratorijske živali, ki so jim dajali zeleni čaj, razvile desetino manj tumorjev v primerjavi z živalmi, ki so jim dajali vodo.

Ko govorimo o vlogi zelenega čaja pri zaščiti pred rakom, je zeleni čaj enako učinkovit, če ga pijemo ali če ga nanašamo na kožo. Številni izdelovalci kozmetičnih preparatov so zeleni čaj začeli dodajati v izdelke za nego kože, saj antioksidanti gladijo obrazne gube in zmanjšajo druge znake poškodovane kože.

Kje pomaga čaj?

Povišana telesna temperatura, neprijeten vonj nog, težave z dlesnimi, hemoroidi, glavobol, srbenje, razjede v ustih, sončne opekline, zobobol, atletsko stopalo, driska ...

Ameriški nacionalni inštitut za boj proti raku raziskuje zeleni čaj kot preventivo pred kožnim rakom. V neki študiji raziskujejo zaščitne učinke zelenega čaja v obliki pilule pri poškodbah kože, ki so posledica pretiranega izpostavljanje soncu; druge raziskave so usmerjene na lokalno delovanje zelenega čaja pri zmanjšanju kožnih sprememb, katerih posledica bi lahko bil rak.

Zeleni čaj ima veliko težo pri preprečevanju raka, obstajajo dokazi, da pomaga ljudem, ki so za rakom že zboleli. Katehin v zelenem čaju zavira tvorjenje urokinaze, encima, ki ga rakave celice potrebujejo za svojo rast, obenem pa spodbuja apoptozo, programirano smrt rakavih celic. V sedemletni študiji, ki je zajela bolnice z rakom na dojki, se je ženskam, ki so uživale pet skodelic zelenega čaja na dan, rak redkeje razširil na limfne vozle kot pri ženskah, ki so užile manj zelenega čaja.

Zdravo srce in še več

Polifenoli so tako učinkoviti antioksidanti, da igrajo pomembno zaščitno vlogo v celotnem organizmu, v vseh delih telesa, kjer prosti radikali lahko povzročijo škodo, tudi v arterijah. Čaj deluje tudi antibakterijsko in ugodno vpliva na zdravje zob.

Učinki skodelice čaja na dan

Manj srčnih obolenj. Kemične sestavine v čaju preprečujejo oksidacijo holesterola. Do oksidacije pride, ko prosti radikali napadejo holesterol, posledica pa je, da se holesterol raje prilepi na stene arterij, kar vodi v srčna obolenja.

Nizozemski raziskovalci poročajo o moških, ki so uživali večje količine flavonoidov, kemične spojine, ki vsebujejo polifenole čajevca, in imeli za 58 odstotkov manjše tveganje smrti zaradi bolezni srca kot moški, ki so uživali manj flavonoidov. Najbolj zdravi moški v raziskavi so užili 4 skodelice čaja na dan.

Zmanjša tveganje za srčni infarkt. Pri ženskah, ki redno uživajo čaj, je stopnja umrljivosti zaradi kapi manjša kot pri ženskah, ki uživajo manj čaja, verjetno zato, ker polifenoli v čaju zmanjšujejo poškodbe občutljivih krvnih žil v možganih.

Močnejši zobje. Čaj vsebuje zmerno količino fluorida, minerala, ki zobem daje čvrstost in preprečuje gnitje zob. Čreslovine in polifenoli v čaju zavirajo bakterije, ki kvarijo zobe. Obstajajo dokazi, da čaj povečuje odpornost zobne sklenine proti kislinam, ki so v ustni votlini.

Blaži sončne opekline in še kaj. Ker čaj vsebuje snovi, ki stiskajo tkivo in zmanjšujejo vnetja, mokra čajna vrečka blaži sončne opekline, pomaga pa tudi pri hemoroidih in razjedah v ustih. Čaj je alkalen in nevtralizira kisline, ki razjedajo tkivo, izpostavljeno ustni razjedi.

Koliko čaja popiti za zdravje

Od dve do tri skodelice čaja na dan zadostujejo za preskrbo z večino zdravilnih učinkovin. V specializiranih prodajalnah je na voljo zeleni čaj v obliki prehranskih dopolnil, ki so dovolj učinkovita. Običajen odmerek je od 250 do 400 mg enkrat na dan.

Še opozorilo: če običajno pijete čaj z mlekom, niste deležni popolne zdravstvene zaščite. Beljakovine v mleku lahko nase vežejo polifenole in ovirajo njihove dobrodejne učinke.