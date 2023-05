Je to služba, o kateri smo sanjali

Mondelez International, ki je lastnik Cadburyja, Milke in Orea, je iskala enega novega sodelavca. Nekoga, ki bo poskušal čokolado, in ne, to ni šala.

V britanskem mestu Wokingham v grofiji Berkshire so potrebovali nekoga, ki bo poskusil čokolado in podal objektivno in pošteno mnenje.

Delovno mesto ni za polni delovni čas, ampak le za sedem do osem ur na teden. Če pomislite, da bi takrat jedli čokolado, je to več kot dovolj.

Za prijavo niso bile potrebne nobene predhodne izkušnje, vendar je potreben bogat besedni zaklad za jasno razlago in analizo preizkušenih izdelkov ter za pridobitev prave ocene. Tisti, ki je opravil s selekcijo, bo za to delovno mesto opravili tudi posebno usposabljanje.

Oseba, ki je dobila delo, bo sodeloval s še 11-ljudmi, ki se prav tako ukvarjajo s testiranjem čokolad. Njihove pretekle izkušnje kažejo, da je to zelo zanimivo in edinstveno delo (jih popolnoma razumemo). Seveda so ljubitelji sladkarij imeli posebno motivacijo za prijavo, kajne? Da, ta srečnež je že izbran. Zdaj čakamo na njegov komentar ...