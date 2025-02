Je to olje še bolj zdravo kot olivno

Avokado gor, avokado dol, eno samo zdravje ga je. Avokadovo olje je rastlinsko olje, pridobljeno iz pulpe zrelih plodov lovorja.

Koncentrat je uporabna sestavina za zdravje, poleg tega pa se lahko uporablja za začinjanje neštetih surovih jedi, vključno s solatami, glavnimi jedmi na osnovi rib ali mesa ter kot alternativa drugim rastlinskim oljem pri pripravi obrokov.

Zaradi bogastva vitaminov, mineralov in dobrih maščob je zelo hranljivo.

Poleg tega ima antioksidativni učinek, zaradi česar je odličen v boju proti oksidativnemu stresu in preprečevanju cele vrste bolezni.

Tako kot pri olivnem olju je količina, ki je ne smemo preseči, ena žlica na obrok.

Pravzaprav ima avokadovo olje visoko energijsko vrednost, ki presega 800 kalorij na 100 gramov.

Izpostavljamo tri prednosti avokadovega olja

1. Upočasni proces staranja

Če verjamete ali ne: avokadovo olje je še posebej bogato z molekulami proti staranju. Zagotavlja antioksidante, vključno z vitaminom E, ki se bori proti prodiranju prostih radikalov in odloži pojav gub in znakov staranja.

To olje je vir pantotenske kisline, ki sodeluje pri presnovi ogljikovih hidratov in lipidov ter globinsko neguje kožo ter vpliva na postavo in zdravje. Vsebuje znatne količine magnezija in kalija, dveh mineralov, ki pomagata preprečevati napenjanje.

2. Dvigne razpoloženje

Antioksidanti, s katerimi je bogato avokadovo olje, ščitijo celice pred oksidativnim stresom, vključno s tistimi v možganih, ki sodelujejo pri proizvodnji nevrotransmiterjev za dobro razpoloženje, kot je serotonin. Zaradi bogastva vitamina B5, znanega tudi kot antistresni vitamin, je avokadovo olje koristno tudi za dvig koncentracije.

3. Pospešuje srčni utrip

To je posledica večkrat nenasičenih esencialnih maščobnih kislin, vključno z Omega 3, ki zmanjšujejo tveganje za visok holesterol in ščitijo pred boleznimi srca in ožilja. Zaradi prisotnosti vitamina E je to olje odličen zaveznik za cirkulacijo in pritisk.