Je to najučinkovitejša dieta za hujšanje? Nova študija razkriva prednosti izmeničnega posta

V Sloveniji je prekomerna telesna teža v porastu. Bi lahko bila rešitev v postu vsak drugi dan?

Prekinitveni post postaja vse bolj priljubljena strategija za hujšanje tudi med Slovenci. Gre za način prehranjevanja, pri katerem ne štejete kalorij, temveč omejite časovni okvir, v katerem jeste.

Nova mednarodna študija pa zdaj razkriva, da je izmenični dnevni post, torej post en dan, naslednji dan prehranjevanje, ena najučinkovitejših oblik.

Kaj je prekinitveni post in zakaj deluje?

Po večurnem obdobju brez hrane telo izčrpa zaloge glukoze in začne za energijo porabljati maščobe. S tem se sproži presnovni proces, ki je povezan s številnimi koristmi: od izgube teže do zmanjšanja vnetij in izboljšanja krvnih vrednosti.

Zato ni presenetljivo, da so raziskovalci analizirali učinek različnih oblik prekinitvenega posta na več kot 6.500 odraslih z debelostjo. Skoraj vsi so imeli pridružene zdravstvene težave, kot so visok krvni tlak, povišan holesterol ali sladkorna bolezen tipa 2.

Izmenični post: manj kilogramov, boljše zdravje

Raziskava, objavljena v priznani medicinski reviji, je pokazala, da so udeleženci z izmeničnim dnevnim postom izgubili v povprečju 1,3 kilograma več kot tisti na klasičnih dietah z omejevanjem kalorij. Poleg tega so se izboljšali tudi drugi pomembni kazalniki zdravja:

zmanjšan obseg pasu,

nižje ravni »slabega« holesterola (LDL),

boljši nivo trigliceridov,

znižane vrednosti vnetnega markerja CRP.

To pomeni manjše tveganje za srčni infarkt, možgansko kap in druge bolezni srca in ožilja, ki so med najpogostejšimi vzroki smrti v Sloveniji.

Ni primerno za vsakogar – posvetujte se z zdravnikom

Kljub obetavnim rezultatom strokovnjaki opozarjajo, da prekinitveni post ni univerzalna rešitev. Nekateri ga težko dolgoročno upoštevajo, drugi pa imajo zdravstvene omejitve, zaradi katerih post ni priporočljiv.

Kot pri vsaki večji spremembi prehrane je ključno, da se pred začetkom posvetujete s svojim zdravnikom ali prehranskim svetovalcem. Pomembno je upoštevati svoje zdravje, življenjski slog in cilje.

Kaj pravijo Slovenci?

Zanimanje za prekinitveni post tudi pri nas narašča. Na družbenih omrežjih in forumih številni delijo svoje pozitivne izkušnje, a hkrati opozarjajo, da je ključ v doslednosti, hidraciji in kvalitetni prehrani v »oknu«, ko jeste.

Čeprav so učinki opazni že po nekaj tednih, raziskovalci poudarjajo, da so potrebne daljše študije za dokončno potrditev dolgoročnih koristi.

Imate izkušnje s prekinitvenim postom?