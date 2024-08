Je to najbolj domiseln šotor? Da, trenutno je največji hit

Najprej smo vam predstavili družinske šotore, zdaj predstavljamo prav poseben šotor za »napredne« vandrovce.

Alex Shirley-Smith, ustanovitelj podjetja Tentsile, je arhitekt, speciliziran za projektiranje najmanjših prostorov, kot so na primer zaklonišča, jadrnice, najmanjša stanovanja, kabineti in šotori.

Ljubitelj pohodništva, še posebej gozdnega, je vsakič, ko je hotel kje prespati z običajnim šotorom naletel na velik problem. Teren je bil vedno prestrm, premajhen, neraven … za postavitev običajnega šotora.

In potem je prišel do genialne zamisli; naredil je »hišico na drevesu«, ki jo lahko spraviš v nahrbtnik, ki jo lahko postaviš, montiraš povsod, kjer so drevesa!

Nastal je šotor, ki ga je poimenoval Tentsile Connect. Šotor je v trenutku postal hit. Tokrat predstavljamo šotor za tri osebe, ki tehta samo 9 kilogramov, postavite ga v petnajstih minutah, nosilnost je 400 kilogramov, narejen iz materialov, kot so narejeni popotniški šotori, kar pomeni, da so materiali najlažji, nepremočljivi, izredno zložljivi in zelo, zelo trpežni. Cena: 480 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Šotor FOTO: Arhiv Proizvajalca Delo