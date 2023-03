Je sprehajanje s psom že vadba

Športno gibanje je širok pojem, ki lahko različnim ljudem pomeni veliko različnih stvari. Nekaterim lahko pomeni fitnes program, drugim pa se lahko nanaša na njihovo raven telesne pripravljenosti. Gibanje je bistven del aktivnega, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga.

Vključitev športnega v vsakdanje življenje prinaša številne prednosti. Telesna vadba lahko poveča vašo energijo, zmanjša tveganje za zdravstvene težave in izboljša duševno zdravje.

Pomembno je, da telesna pripravljenost postane del našega vsakdana.

Telesna vadba lahko v življenju prinese pomembne prednosti, med drugim zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal, pomaga uravnavati telesno težo in izboljša vaše razpoloženje. Seveda imajo ljudje radi različne vrste vadbe; nekateri uživajo v vsakodnevnih sprehodih s svojim psom, drugi imajo raje jogo ali trening za maraton. Nekateri za vadbo izberejo telovadnico ali park, drugi pa želijo vaditi v udobju svojega doma. Dokler se gibljete, lahko takoj začnete uživati.

Strokovnjaki priporočajo vsaj 150 minut zmerno intenzivne aerobne vadbe ali 75 minut intenzivne aerobne vadbe vsak teden, po možnosti razporejene čez ves teden. Vsaj dva dni na teden morate poskusiti vključiti tudi zmerno do visoko intenzivne krepilne dejavnosti, kot je dvigovanje uteži. Zdravstvene koristi vadbe? Znanstveni podatki dokazujejo, kako močno lahko vadba vpliva na telo.

Slaba forma kroničnih bolezni

O učinkih in koristih vadbe na srce in ožilje so znanstveniki ugotovili, da je pogosta vadba bistveno povezana z zmanjšanjem števila smrti, povezanih s srcem in ožiljem, ter tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. Vsi, ki so telesno dejavni, imajo pogosto nižji krvni tlak, ugodnejši profil plazemskih lipoproteinov in manjše tveganje za razvoj bolezni dihal v primerjavi s tistimi, ki se ne gibljejo.

Telesna masa kot konstanta. Vadba je bistvenega pomena za zmanjšanje telesne teže. Telesno vadbo kot pomemben del vsakega programa hujšanja. Dobra volja je najbolja. Telesna dejavnost lahko spremeni vaše čustveno stanje.

Kako stabilni ste? Padci so pomemben vzrok smrti in poškodb pri starejših odraslih, vendar lahko vadba izboljša stabilnost pri starejših odraslih in jim tako pomaga, da se izognejo padcem. Raziskovalci so ugotovili, da je vadba edina intervencija, ki je pomagala starejšim odraslim, da zmanjšati število padcev in tveganje za padec.

Za miren spanec. Vadba lahko pripomore k boljšemu spancu, tudi če izvajate le preproste telesne dejavnosti. To velja za vse različne vrste vadbe, od intenzivnega kolesarjenja do sproščenih, miselnih in nežnih vaj.

Kdaj vaditi? Vadbo lahko zlahka vključite v svojo vsakodnevno rutino, najpreprostejša vadba je hoja. Vadbo lahko razdelimo tudi na krajše dele aktivnosti čez dan. Nekajkrat na dan si na primer vzemite 10-minutni odmor za hojo s hitrostjo vsaj štiri kilometre na uro.