Je obnašanje letom primerno res preteklost

Ko govorimo o pravilih primernega obnašanja, ki so nam jih nekoč vsadili starši, učitelji, cerkev in država, ta danes še bolj kot pred 15 leti veljajo za relikt preteklosti.

Doba amortalnosti je vstopila v novo fazo, ne le kot težnja po večni mladosti, ampak kot pravo gibanje, ki ga poganjajo umetna inteligenca, biohacking in globalna velnes industrija.

Do leta 2025 se je povprečna življenjska doba v razvitem svetu še povečala, a predvsem je prišlo do pomembnih premikov v kakovosti staranja.

Če smo pred 15 leti govorili o podaljšanju življenja za dve do pet let na desetletje, danes znanost vse bolj cilja na zdrav življenjski razpon (healthspan), leta, v katerih ostajamo vitalni in neodvisni.

Napovedi do leta 2050 še vedno veljajo: več kot petina svetovnega prebivalstva bo starejša od 60 let, a s to razliko, da mnogi pričakujejo, da bodo ti ljudje dejansko še vedno aktivni udeleženci družbe.

Kdaj ustvariti družino? Kdaj se upokojiti? Ta vprašanja so še bolj nejasna. Koncepti, kot so »srednja leta« in »starost«, se brišejo. V ospredje stopa življenjski slog brez časovnih in starostnih omejitev.

Nova generacija amortalcev

Če je bil Mick Jagger simbol upora proti staranju, imamo danes še bolj impresivne primere: Jennifer Lopez pri 56 še vedno kraljuje na glasbenih odrih, Keanu Reeves snema akcijske uspešnice pri 60, a kar je še bolj pomembno, pojavili so se »običajni« ljudje, ki v poznih 60-ih in 70-ih tečejo maratone, vodijo startupe in se učijo novih veščin.

Danes to omogočajo tudi tehnologije: pametni telefoni in aplikacije za zdravje, nosljive naprave, ki ves čas spremljajo vitalne funkcije, in digitalne skupnosti, ki podpirajo aktiven način življenja.

Hollywood je še vedno tempelj amortalnosti, a zdaj ga dopolnjuje Silicon Valley. Elon Musk in Peter Thiel sta velika vlagatelja v raziskave dolgoživosti, medtem ko startupi, kot sta Altos Labs in Calico (pod okriljem Googla), tekmujejo za preboj v podaljševanju človeškega življenja. CRISPR tehnologija in genske terapije niso več znanstvena fantastika, klinične študije že potekajo.

Vendar to so znanci z Googla. Koliko je še neznanih Rusov, Kitajcev, Japoncev, Indijcev ... ki jih ne poznamo?

Projekcije kažejo, da se bo do leta 2100 pričakovana življenjska doba v Sloveniji še povečala. Dečki, rojeni leta 2100, naj bi živeli 89 let, deklice pa 93 let. Hkrati naj bi se delež otrok, mlajših od 15 let, zmanjšal, kar bo še dodatno poudarilo potrebo po prilagoditvi socialnih in gospodarskih politik. V tem kontekstu bo ključno razvijati strategije, ki bodo podpirale aktivno in zdravo staranje, spodbujale medgeneracijsko sodelovanje ter zagotavljale vzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema.

Od Cenegenicsa do biohackinga

Jeffry Life in Cenegenics sta še vedno tu, a trg je eksponentno zrasel. Biohackerji, kot je Dave Asprey, ki trdi, da bo živel do 180 let, so postali globalne ikone.

Programi za optimizacijo hormonov se nadgrajujejo z epigenetskimi testi, analizo mikrobioma in personalizirano medicino. Cena? Znatna, a vedno bolj dostopna. Digitalna zdravje in telemedicina sta omogočila, da si veliko več ljudi lahko privošči osnovne programe spremljanja in optimizacije zdravja.

Hkrati se je spremenil tudi odnos do hormonov. Če so bili pred leti še vedno pogosto predpisani rutinsko, danes velja več previdnosti.

Najnovejše smernice opozarjajo na dolgoročna tveganja hormonskih terapij in dajejo več poudarka naravnim pristopom: uravnoteženi prehrani, gibanju in kakovostnemu spancu.

Tehnološke rešitve in AI

Amortalnost je močno povezana z umetno inteligenco. AI danes pomaga ne le pri odkrivanju novih zdravil in optimizaciji prehranskih načrtov, ampak tudi pri mentalni vitalnosti, denimo z aplikacijami za kognitivni trening in virtualnimi terapevti, ki skrbijo za duševno zdravje.

Eksperimenti z digitalno nesmrtnostjo, kot je projekt Replika, ki omogoča ustvarjanje digitalnih dvojnikov, so še vedno v povojih, a napovedujejo prihodnost, kjer bi se amortalnost morda razširila še na digitalno zavest.

Vegetiranje pred smrtjo ali vitalna starost?

Ključna vprašanja ostajajo: ali bomo res dolgo živeli, ali bomo tudi dobro živeli? Strah pred »vegetiranjem pred smrtjo«, ki so ga izpostavili že pred leti, ostaja aktualen. Medicinska stroka danes poudarja pomen vseživljenjske preventive: od telesne dejavnosti do socialne vključenosti.

V središču pozornosti so tudi vprašanja dostopnosti. Neenakost med bogatimi in revnimi se kaže tudi v dostopu do dolgoživostnih terapij. Znanost morda napreduje, a še vedno velja pravilo: boljše možnosti ima tisti, ki si lahko to privošči.

Kaj smo se naučili?

Družbe, kot so Sun City skupnosti, še vedno obstajajo, a se spreminjajo. Danes se starejši vse bolj odločajo za medgeneracijske skupnosti, ki združujejo mlade in stare ter ustvarjajo pogoje za aktivno in vključujočo starost. Paradoks amortalnosti ostaja: želja po brezčasnosti prinaša tako navdih kot nove dileme.

Če je John F. Kennedy leta 1963 govoril o tem, da moramo življenju dodati nova leta in nov pomen, bi danes lahko rekli: naj dolga življenja ne bodo samo daljša, ampak tudi bogatejša, povezana in sočutna.