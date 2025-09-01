Je jutranja rekreacija pred službo res pametna izbira za boljše počutje?

Vadba zgodaj zjutraj, med 7. in 8. uro, tik pred službo?

Marsikomu se zdi to skoraj herojsko, a številne raziskave dokazujejo, da je takšna rutina lahko izjemno koristna – tudi če jo izvajamo le dvakrat tedensko.

Dobre novice za vse, ki si ne predstavljajo vsakodnevnega vstajanja ob petih!

Prednosti jutranje vadbe

Že dvakrat tedensko jutranje gibanje prinaša številne koristi:

izboljša razpoloženje in koncentracijo,

zmanjša stres, saj sprošča endorfine,

poskrbi, da v službo pridemo bolj zbrani in manj razdražljivi.

Raziskave celo kažejo, da vadba med 8. uro zjutraj ali zvečer zmanjšuje tveganje za raka debelega črevesa. To je še en razlog več, zakaj se splača dan začeti aktivno.

Koristi za metabolizem in telesno težo

Hoja, tek ali joga v jutranjih urah pozitivno vplivajo na metabolizem. Če vadbo opravimo pred zajtrkom, telo čez dan porablja več energije, kar lahko pripomore tudi k izgubi kilogramov.

Pazite na intenzivnost

A previdno: intenzivna vadba takoj po prebujanju lahko dvigne raven kortizola, hormona stresa. Strokovnjaki zato priporočajo zmerno aktivnost – na primer hojo, raztezanje ali lahkotno kolesarjenje.

Vse kaže, da je dvakrat tedensko jutranja vadba popolnoma smiselna izbira. Ne gre za brezplodno znojenje, ampak za rutino, ki izboljša zdravje, razpoloženje in začetek dneva. Superge pripravite že zvečer – in naredite prostor za dobro jutro.