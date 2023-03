Je človek pri 35-ih res že star

Znanstvene raziskave nedvoumno dokazujejo, da se zmogljivost športne uspešnosti s starostjo zmanjšuje. A veliko manj, kot bi si mislili.

Vprašanju, kako je s športnimi zmogljivostmi glede na staranje, so se posvetili pri švicarskem Datasportu. Da gre po 35. letu gre le še navzdol?

Če boste aktivne in nedavno upokojene vrhunske športnike vprašali, kako njihova starost vpliva nanje, se boste morali soočiti in strinjati z mnenjem Esther Süss (46). Svetovna prvakinja v gorsko-kolesarskem maratonu iz leta 2010, ki je do pred dvema letoma še vedno zmagovala na prestižnih vztrajnostnih tekmovanjih in ob tem postavila še kakšen rekord, ugotavlja: Starost je le številka.

Dejstvo, da so takšni vzdržljivostni nastopi na najvišji ravni popolnoma možni potrjuje znanstvenica Saskia Gehrig. Med pisanjem disertacije iz človeške fiziologije se je ta športna znanstvenica osredotočila na procese staranja v skeletnih mišicah. »Danes je znanstveno dokazano, da mišična vlakna in s tem delež mišičnih vlaken tipa 1, ki so še posebej aktivna v vzdržljivostnih predstavah z omejenim naporom, trenirani športniki vzdržujejo tudi v starosti.«

Kdaj je športnik star?

»Vrhunec vrhunskih zmogljivosti v vzdržljivostnih športih je mogoče ohraniti do starosti okoli 35 let,« pojasnjuje Gehrigova. »Sledi zmeren padec uspešnosti med 50. in 60. letom, ki pa nato postane bolj izrazit.«

Zdi se, da je možnost največjega vnosa kisika v starosti ključni mehanizem, ki je v korelaciji s starostjo povzroča zmanjšanje zmogljivosti. Vendar dejavniki, ki vodijo do tega zmanjšanja, še niso popolnoma pojasnjeni. Kaže, da imajo največjo vlogo največji utripni volumen (to je volumen krvi, ki jo srčni prekat iztisne pri eni sistoli. Izračuna se s pomočjo meritve volumna prekata z ehokardiogramom; od volumna krvi v prekatu pred sistolo se odšteje volumen krvi v prekatu ob koncu sistole) in zmanjšanje največjega srčnega utripa in arterijsko-venska razlika v kisiku. Poleg tega je treba tudi vedeti, da v starosti ljudje zmanjšajo intenzivnost in obseg vadbe."

Nato nadaljuje: »Zmogljivost vzdržljivosti športnikov obeh spolov se zmanjša za približno 7- do 14 odstotkov na desetletje. Da bi se temu izognili, bi bilo idealno, če bi vzdrževali intenzivnost in obseg treninga.«

Družina, delo, poškodbe

Vsi športniki tega ne obvladujejo enako dobro. V nekem trenutku družina in nove poklicne obveznosti zmanjšajo možnosti za športna početja. Sedemkratna Miss Gigathlon Nina Brenn (40) pravi zase takole: »Ni se zmanjšala moja zmogljivost, ampak moje možnosti, da bi vsak prosti trenutek izkoristila za kakšno vadbeno enoto.«

Proti koncu svoje kariere se je legenda gorskega kolesarstva Thomas Frischknecht vedno bolj spopadal z neskladjem med željo in zmožnostjo: »Ob koncu kariere sem v svoji glavi vedel, česa sem sposoben. A noge niso več privolile v napore. Tako je nenadoma prišlo do povečane skrbi za moje telo in prednost sem začel posvečati zdravju.«

Prehrana in vadba moči

Različne športne aktivnosti in uravnotežena prehrana so v starosti vse pomembnejši, če želite biti uspešni v športu. Z znanstvenega vidika Saskia Gehrig to utemeljuje tako: »Prehrana in treningi moči služijo ohranjanju vaše zmogljivosti in preprečujejo poškodbe.«

Za starejše športnike je še posebej priporočljiv visok in reden vnos beljakovin. Strokovnjakinja svetuje približno 30 do 40 gramov visokokakovostnih beljakovin štiri do petkrat na dan.

»V kombinaciji z rednimi treningi moči lahko idealno mišično maso vzdržujemo do 60. leta. Po tem, med 60. in 70. letom se bo v skladu s trenutnimi znanstvenimi spoznanji zmožnost športnega udejstvovanja zmanjšala.