Jajca – zakaj niso vsa enaka in katera izbrati za najboljšo hranilno vrednost

V znani dilemi »kaj je bilo prej – kokoš ali jajce« odgovora še vedno nimamo, vemo pa nekaj drugega: način reje kokoši in njihova prehrana bistveno vplivata na značilnosti in hranilno sestavo jajc.

Čeprav se na prvi pogled zdijo preprosto živilo, se za njihovo lupino skriva precej znanstvenih dejstev, ki jih velja poznati, preden se odločimo, katera bodo pristala na našem krožniku.

Zakaj so jajca tako cenjena v prehrani?

Jajca so prava hranilna zakladnica, vsebujejo kakovostne beljakovine, vitamine, minerale in maščobe, ki so potrebne za rast, obnovo in delovanje telesa.

Zaradi svoje sestave in dostopnosti so eno najbolj univerzalnih živil na svetu, a tudi pogosto predmet razprav, predvsem o tem, koliko jih lahko pojemo, da ne bi škodovali zdravju.

Kako so označena slovenska jajca

V Sloveniji jajca označujemo glede na način reje kokoši nesnic:

0 – ekološka reja: kokoši imajo dostop do pašnika in jedo ekološko pridelano hrano.

1 – prosta reja: kokoši se prosto gibljejo zunaj in na pašniku.

2 – hlevska reja: kokoši so v notranjih prostorih, brez dostopa do pašnika.

3 – reja v kletkah (baterijska): najbolj omejen prostor in prehrana s krmili.

Poleg načina reje imajo jajca še oznako svežine (A – sveža jajca) ter razvrstitev po velikosti – od S (do 53 g) do XL (nad 73 g).

Kaj pravijo raziskave o hranilni vrednosti

Raziskave, objavljene v reviji Poultry Science, kažejo, da imajo jajca kokoši iz ekološke in proste reje v povprečju več skupnih maščob, zlasti koristnih omega-3 in nenasičenih maščobnih kislin. Vzrok je raznolika prehrana kokoši na pašniku, kjer lahko jedo semena in insekte.

Prav tako so ta jajca pogosto bogatejša z betakarotenom (kar se kaže v intenzivnejši barvi rumenjaka) in imajo več vitamina D3, še posebej, če so kokoši izpostavljene sončni svetlobi. Po drugi strani pa raziskave niso potrdile večjih razlik v vsebnosti holesterola ali vitaminov A in E med različnimi načini reje.

Ali so razlike res pomembne za naše zdravje?

Znanstveniki opozarjajo, da razlike v sestavi niso vedno dovolj velike, da bi imele pomemben vpliv na zdravje večine ljudi. Vseeno pa velja, da če jajca uživate pogosto, je smiselno razmisliti o izbiri kakovostnejših, četudi nekoliko dražjih.

Koliko jajc je priporočljivo pojesti?

Splošnega pravila ni. Količina je odvisna od vaše celotne prehrane, energijskih potreb in načina življenja. Ključno je, da se jajca vključijo v uravnotežen jedilnik in da njihov delež v dnevnem energijskem vnosu ni pretiran.

Če jajca uživate redno, je izbira iz ekološke ali proste reje lahko boljša odločitev, tako zaradi nekoliko ugodnejše hranilne sestave kot tudi zaradi etičnega vidika vzreje kokoši.