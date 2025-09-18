Jabolčni kis: presenetljiva korist za zdravje, ki jo poznajo le redki

Jabolčni kis je pogosto opevan kot naravno dopolnilo za boljše počutje. Najpogosteje ga povezujemo z izboljšanjem prebave, saj pomaga pri napihnjenosti, zgagi in refluksu kisline.

Vendar pa ima še eno pomembno korist, o kateri se manj govori – njegov vpliv na črevesne mikrobe.

Kako jabolčni kis vpliva na črevesje?

Tako dobre kot slabe bakterije v črevesju lahko preidejo v stanje mirovanja, kar jim omogoča preživetje tudi v težjih pogojih.

Dormantni (mirovalni) mikrobi so odpornejši na stres, kemikalije in celo na antibiotike ter lahko preživijo desetletja. Sprememba okolja, na primer sprememba pH, jih lahko ponovno aktivira.

Večina koristnih bakterij uspeva v kislem okolju. Jabolčni kis s svojo kislostjo ustvari pogoje, ki spodbujajo rast dobrih mikrobov. Podoben učinek imajo tudi fermentirana živila, kot so kombuča, kislo zelje, kimči in vložene kumarice.

Povezava z imunskim sistemom

Ko je imunski sistem oslabljen, lahko škodljive bakterije iz stanja mirovanja ponovno postanejo aktivne. K temu lahko prispevajo stres, jemanje določenih zdravil in pomanjkanje vitamina D. Prav zadostne količine vitamina D lahko pomagajo, da patogeni mikrobi ostanejo neaktivni.

Za podporo dobrim bakterijam nekateri priporočajo redno uživanje jabolčnega kisa – na primer žlico, razredčeno v kozarcu vode. Tako se krepi okolje, v katerem koristni mikrobi lažje uspevajo.

Previdnost pri uporabi

Farmacevtski strokovnjaki opozarjajo, da je jabolčni kis učinkovit predvsem zaradi ocetne kisline, ki jo vsebuje. V ljudski medicini se pogosto omenja njegova vloga pri hujšanju, zniževanju holesterola, uravnavanju krvnega sladkorja in blaženju simptomov sladkorne bolezni. A kliničnih dokazov za te učinke je še vedno premalo, zato strokovnjaki svetujejo previdnost.

Pomembno je vedeti, da je jabolčni kis zelo kisel. Če ga pijemo nerazredčenega, lahko poškoduje zobno sklenino in celo požiralnik.

Najboljše ga je uporabljati v manjših količinah kot dodatek jedem (npr. solatnim prelivom) ali pa ga razredčiti z vodo. Na voljo so tudi prehranski dodatki v obliki prahu, ki so prijaznejši do zob.