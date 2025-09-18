  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    STE VEDELI

    Jabolčni kis: presenetljiva korist za zdravje, ki jo poznajo le redki

    Farmacevti opozarjajo, da je jabolčni kis učinkovit predvsem zaradi ocetne kisline, ki jo vsebuje.
    Jabolčni kis oplemeniti solate in krepi zdravje. FOTO: Getty Images
    Jabolčni kis oplemeniti solate in krepi zdravje. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     18. 9. 2025 | 08:30
     18. 9. 2025 | 08:31
    A+A-

    Jabolčni kis je pogosto opevan kot naravno dopolnilo za boljše počutje. Najpogosteje ga povezujemo z izboljšanjem prebave, saj pomaga pri napihnjenosti, zgagi in refluksu kisline.

    Vendar pa ima še eno pomembno korist, o kateri se manj govori – njegov vpliv na črevesne mikrobe.

    Kako jabolčni kis vpliva na črevesje?

    Tako dobre kot slabe bakterije v črevesju lahko preidejo v stanje mirovanja, kar jim omogoča preživetje tudi v težjih pogojih.

    Dormantni (mirovalni) mikrobi so odpornejši na stres, kemikalije in celo na antibiotike ter lahko preživijo desetletja. Sprememba okolja, na primer sprememba pH, jih lahko ponovno aktivira.

    Večina koristnih bakterij uspeva v kislem okolju. Jabolčni kis s svojo kislostjo ustvari pogoje, ki spodbujajo rast dobrih mikrobov. Podoben učinek imajo tudi fermentirana živila, kot so kombuča, kislo zelje, kimči in vložene kumarice.

    Povezava z imunskim sistemom

    Ko je imunski sistem oslabljen, lahko škodljive bakterije iz stanja mirovanja ponovno postanejo aktivne. K temu lahko prispevajo stres, jemanje določenih zdravil in pomanjkanje vitamina D. Prav zadostne količine vitamina D lahko pomagajo, da patogeni mikrobi ostanejo neaktivni.

    Za podporo dobrim bakterijam nekateri priporočajo redno uživanje jabolčnega kisa – na primer žlico, razredčeno v kozarcu vode. Tako se krepi okolje, v katerem koristni mikrobi lažje uspevajo.

    image_alt
    Pet negativnih učinkov jabolčnega kisa, in kako se jim izogniti

    Previdnost pri uporabi

    Farmacevtski strokovnjaki opozarjajo, da je jabolčni kis učinkovit predvsem zaradi ocetne kisline, ki jo vsebuje. V ljudski medicini se pogosto omenja njegova vloga pri hujšanju, zniževanju holesterola, uravnavanju krvnega sladkorja in blaženju simptomov sladkorne bolezni. A kliničnih dokazov za te učinke je še vedno premalo, zato strokovnjaki svetujejo previdnost.

    Pomembno je vedeti, da je jabolčni kis zelo kisel. Če ga pijemo nerazredčenega, lahko poškoduje zobno sklenino in celo požiralnik.

    Najboljše ga je uporabljati v manjših količinah kot dodatek jedem (npr. solatnim prelivom) ali pa ga razredčiti z vodo. Na voljo so tudi prehranski dodatki v obliki prahu, ki so prijaznejši do zob.

    Več iz teme

    jabolčni kiszdravjehujšanječrevesjezdrava prehranaprobiotiki
    ZADNJE NOVICE
    08:43
    Bulvar  |  Tuji trači
    SPEKTAKEL NA GRADU WINDSOR

    Melania Trump z golimi rameni pred kraljico, a poglejte to popolno dekoracijo na mizi (FOTO)

    Britanska kraljeva družina je Trumpova sprejela v vsem sijaju. Kraljica Camilla pa je zablestela v safirjih in diamantih.
    18. 9. 2025 | 08:43
    08:38
    Ona  |  Stil
    ODPRTA KUHINJA

    Ste dobri gostitelji? Če to počnete, se vaši gostje ne počutijo prijetno

    Najpogostejše napake gostiteljev: strokovnjakinja za bonton svetuje, kako goste navdušiti z iskrenostjo, ne popolnostjo.
    Kaja Berlot18. 9. 2025 | 08:38
    08:30
    Polet
    STE VEDELI

    Jabolčni kis: presenetljiva korist za zdravje, ki jo poznajo le redki

    Farmacevti opozarjajo, da je jabolčni kis učinkovit predvsem zaradi ocetne kisline, ki jo vsebuje.
    Miroslav Cvjetičanin18. 9. 2025 | 08:30
    08:30
    Novice  |  Slovenija
    NAPOVEDUJEJO PROTESTNI SHOD

    Zavračajo hudo bolne otroke. Predsednik društva Viljem Julijan oster: »To je absurdno«

    Napovedujejo protestni shod za pravice otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami. Dovolj imajo ignoriranja države, pričakujejo konkretne rešitve že v enem mesecu.
    Gordana Stojiljković18. 9. 2025 | 08:30
    08:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    08:13
    Kronika  |  Na tujem
    V ZDA

    Smrtonosna preiskava nasilja v družini: »Lahko potrdim, da je bilo ustreljenih pet policistov« (VIDEO)

    Policija je sporočila, da so napadalca ustrelili in ubili.
    18. 9. 2025 | 08:13

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Bulvar  |  Domači trači
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki