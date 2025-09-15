NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Imate zamaščena jetra? Potem morate za boljše zdravje storiti tole

Redna telesna aktivnost je ključ do zdravih jeter. Odkrijte, kako vadba preprečuje zamaščena jetra in izboljšuje vaše zdravje.
Fotografija: Dobra novica je, da pomaga skoraj vsaka oblika gibanja. Ključno je, da se začnete gibati. FOTO: Getty Images
Dobra novica je, da pomaga skoraj vsaka oblika gibanja. Ključno je, da se začnete gibati. FOTO: Getty Images

Miroslav Cvjetičanin
15.09.2025 ob 11:30
Miroslav Cvjetičanin
15.09.2025 ob 11:30

Zamaščena jetra so vse pogostejša težava, a raziskave kažejo, da je za izboljšanje stanja pogosto dovolj že ena sprememba življenjskega sloga.

Zamaščena jetra so postala ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Študija, objavljena v ugledni reviji The Lancet, je pokazala, da kar 70 odstotkov ljudi z zamaščenimi jetri sploh ne ve za svoje stanje – bolezen namreč v začetnih fazah navadno, ne povzroča simptomov, poleg tega pa zdravniki pogosto podcenjujejo njeno razširjenost.

Jetra shranjujejo presežek hranil, kot sta maščoba in glukoza. Če so prehranske navade nepravilne, telesna aktivnost nizka, stres pogost, lahko pride do kopičenja zalog, ki se postopoma razvijejo v bolezen.

Gibanje – najboljše zdravilo za jetra

Redna telesna aktivnost je eden najučinkovitejših načinov, kako zmanjšati maščobo v jetrih in izboljšati zdravje. Mišice so največji porabniki glukoze v telesu, gibanje pa spodbuja jetra, da odvečno maščobo porabijo kot gorivo. Poleg tega vadba krepi presnovo in zmanjšuje tveganje za bolezni srca.

Strokovnjaki poudarjajo, da že nekaj dni zaporedne vadbe lahko prinese vidne izboljšave pri delovanju jeter in občutno zmanjša tveganje za inzulinsko rezistenco, stanje, ki je pogosto povezano z nastankom sladkorne bolezni tipa 2 in okvaro jeter.

Kakšna vadba je najboljša?

Dobra novica je, da pomaga skoraj vsaka oblika gibanja. Ključno je, da se začnete gibati.

Aerobna vadba (tek, hitra hoja, kolesarjenje) spodbuja porabo maščobe in preprečuje njeno kopičenje v jetrih.

Vadba za moč (dvigovanje uteži, vaje z lastno težo) povečuje mišično maso in izboljšuje presnovo.

Najpomembnejši dejavnik pa ni vrsta vadbe, temveč njena rednost. Raziskave so pokazale, da 30 do 60 minut vadbe, trikrat tedensko vsaj 12 tednov zapored, občutno zmanjša količino maščobe v jetrih.

Kontinuiteta, ne intenzivnost

Ni nujno, da vadite zelo intenzivno. Tudi hitra hoja ali kombinacija hoje in kratkega teka lahko prineseta enake rezultate kot bolj zahtevne vadbe. Ključ je v tem, da vztrajate.

Vadba pozitivno vpliva na jetra tudi brez izgube telesne teže, povečuje mišično maso, porablja glukozo in izboljšuje občutljivost na inzulin.

Prehrana kot podpora

Strokovnjaki priporočajo povečan vnos beljakovin, saj pomagajo ohranjati mišično maso pri hujšanju. Prav tako je dobrodošlo, da vadite v skupini, saj družba poveča motivacijo in pripomore k dolgoročnemu uspehu.

Če vas mučijo zamaščena jetra ali želite zmanjšati tveganje za njihov nastanek, je najboljša rešitev preprosta - redno gibanje. Kontinuiteta je pomembnejša od intenzivnosti, koristi za jetra pa se pokažejo že po nekaj tednih.

Kako pa naj vem, da imam zamaščena jetra

Večina ljudi z zamaščenimi jetri sprva nima očitnih simptomov, zato je stanje pogosto »tiho« in se odkrije naključno, na primer med preiskavami krvi ali ultrazvokom. Kljub temu obstajajo nekateri znaki, na katere lahko pazimo:

Možni znaki zamaščenih jeter

  • Utrujenost in splošna šibkost – pogosto prvi, a ne zelo specifičen simptom.
  • Bolečina ali nelagodje v desnem zgornjem delu trebuha – tam, kjer so jetra.
  • Nenadna pridobitev telesne teže ali težave pri izgubi kilogramov.
  • Povišane vrednosti jetrnih encimov v krvi – odkriva zdravnik s krvno preiskavo.
  • Oteklina trebuha ali stopal – redkejši simptomi, običajno pri napredovalem stanju.

Kako potrditi diagnozo

  • Krvne preiskave: zdravnik lahko preveri vrednosti jetrnih encimov (AST, ALT, GGT).
  • Ultrazvok jeter: neinvazivna in učinkovita metoda za odkrivanje maščobe v jetrih.
  • Fibroscan ali MR: pri sumu na napredovalo bolezen ali za natančnejšo oceno.

Nasvet: Če obstajajo dejavniki tveganja (prekomerna telesna teža, sladkorna bolezen tipa 2, visok holesterol) ali prisotni simptomi, je priporočljivo obiskati zdravnika in opraviti preiskave.

Več iz te teme:

zamaščena jetra zdravljenje zamaščenih jeter vadba za jetra insulin in jetra jetra

