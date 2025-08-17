PROBLEMI S ŠČITNICO

Imate težave s ščitnico? To hrano je bolje izključiti, saj lahko poslabša bolezen

Ker ščitnica vpliva na celo telo, je pomembno, da jo podpiramo z uravnoteženo in premišljeno prehrano.
Fotografija: Pravilna prehrana ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja ščitnice in preprečevanju njenih motenj. FOTO: Getty Images
Pravilna prehrana ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja ščitnice in preprečevanju njenih motenj. FOTO: Getty Images

Miroslav Cvjetičanin
Miroslav Cvjetičanin
17.08.2025 ob 11:00
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
17.08.2025 ob 11:00

Ščitnica je žleza, ki ima izjemno pomembno vlogo pri uravnavanju številnih telesnih funkcij. Izloča hormona trijodtironin (T3) in tiroksin (T4), ki vplivata na presnovo, raven energije in delovanje mnogih organov.

Ko pride do neravnovesja, bodisi pri prekomernem (hipertireoza) ali zmanjšanem delovanju (hipotireoza), se lahko razvijejo bolezni, kot so hipotireoza, hipertireoza in Hashimotov tiroiditis.

Ker ščitnica vpliva na celo telo, je pomembno, da jo podpiramo z uravnoteženo in premišljeno prehrano. Nutricionisti opozarjajo, da lahko določena živila pomagajo ohranjati njeno zdravje, druga pa ga lahko celo poslabšajo.

Najboljša živila za zdravje ščitnice
 

Brazilski oreščki

Bogat vir selena, minerala, ki je ključen za pravilno delovanje ščitnice. Strokovnjaki priporočajo en brazilski orešček na dan.

Morske alge

Vsebujejo veliko joda, nujnega za sintezo ščitničnih hormonov. Prekomeren vnos pa lahko škoduje, zlasti pri Hashimotovi bolezni, zato je priporočljivo posvetovanje z zdravnikom.

Jajca

So odličen vir beljakovin, vitamina B12 in holina. Poleg tega vsebujejo selen, jod in tirozin, aminokislino, ki je ključna za nastanek ščitničnih hormonov.

Govedina

Bogata z beljakovinami, železom, vitaminom B12 in cinkom, ki podpira imunski sistem in zdravje ščitnice.

Listnata zelena zelenjava

Špinača in podobne vrste zelenjave vsebujejo antioksidante in vitamine skupine B, ki ščitijo ščitnico pred oksidativnim stresom in podpirajo njen metabolizem.

Hrana, ki jo je bolje omejiti ali izločiti
 

Soja

Sojini izdelki lahko zmanjšajo učinkovitost zdravil za ščitnico pri osebah s hipotireozo. Strokovnjaki svetujejo, da se sojo uživa vsaj eno uro po zaužitju terapije.

Kofein

Kava in energijske pijače lahko pri hipertireozi poslabšajo simptome, kot sta tesnoba in pospešen srčni utrip.

Brokoli, cvetača, ohrovt

Vsebujejo goitrogene, snovi, ki lahko zavirajo delovanje ščitnice. Kuhanje znatno zmanjša njihov negativni učinek.

Živila z dodanim sladkorjem

Pretirano uživanje sladkorja je povezano z boleznimi ščitnice in sladkorno boleznijo, zato ga je priporočljivo omejiti.

Transmaščobe

Najdemo jih v ocvrti hrani, margarini in nekaterih industrijskih prigrizkih. Negativno vplivajo na delovanje možganov in ščitnice, zato je smiselno zmanjšati njihov vnos.

Pravilna prehrana ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja ščitnice in preprečevanju njenih motenj. Vendar pa se pred večjimi spremembami v jedilniku vedno posvetujte z zdravnikom ali nutricionistom, saj je stanje ščitnice pri posameznikih zelo različno.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

