REVMATIČNO

Imate revmo? Kako gibanje lajša bolečine v sklepih in izboljša počutje

Rekreativci z revmo dokazujejo, da diagnoza ne pomeni konca športnih aktivnosti, ampak priložnost za nov, prilagojen začetek.
Fotografija: Ne obupajte, ampak poskrbite zase z razumno vadbo in ohranite svoj aktivni življenjski slog! FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Ne obupajte, ampak poskrbite zase z razumno vadbo in ohranite svoj aktivni življenjski slog! FOTO: Shutterstock

Janez Kušar
06.09.2025 ob 06:29
06.09.2025 ob 06:30
Janez Kušar
06.09.2025 ob 06:29
06.09.2025 ob 06:30

Revma oziroma revmatske bolezni so skupina kroničnih vnetnih stanj, ki prizadenejo sklepe, mišice in vezivna tkiva.

Čeprav jih pogosto povezujemo s starostjo, lahko revmatske težave doletijo tudi mlajše ljudi – med njimi aktivne rekreativce.

Dobra novica? Gibanje je ena najboljših oblik naravne pomoči pri lajšanju simptomov in ohranjanju kakovosti življenja.

Zakaj je vadba koristna pri revmi?

Raziskave kažejo, da redna telesna aktivnost zmanjšuje bolečine, izboljšuje gibljivost sklepov in zmanjšuje utrujenost, ki pogosto spremlja revmo. Ključno pa je, da se vadba prilagodi posameznikovim zmožnostim in stopnji bolezni.

Katere vadbe so primerne?

Za rekreativce z revmo so idealne aktivnosti z nizkim tveganjem, kot so:

  • hoja,
  • plavanje,
  • kolesarjenje,
  • joga.

Takšne oblike vadbe krepijo mišice in izboljšujejo stabilnost, ne da bi pretirano obremenjevale sklepe. Priporočljivo je vaditi vsaj trikrat tedensko po 30 minut, vendar brez pretiravanja, poslušajte svoje telo in vadbo postopoma prilagajajte.

Ogrevanje in raztezanje

Pri revmatoloških boleznih je izjemno pomembno ogrevanje in raztezanje pred vadbo. Tako zmanjšamo togost sklepov, izboljšamo gibljivost in preprečimo poškodbe. Če se pojavita bolečina ali oteklina, vadbe ne opustite, nasprotno, nežno gibanje lahko ublaži simptome.

Posvet z zdravnikom ali fizioterapevtom

Pred začetkom nove vadbe se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom ali fizioterapevtom. Strokovnjak bo pomagal oblikovati varen program vadbe in svetoval, kako se izogniti morebitnim omejitvam.

Gibanje kot način življenja

Rekreativci z revmo dokazujejo, da diagnoza ne pomeni konca športnih aktivnosti, ampak priložnost za nov, prilagojen začetek. Gibanje ni le koristno za telo, temveč tudi za um – saj zmanjšuje stres in izboljšuje počutje, kar je pri kroničnih boleznih enako pomembno kot fizična kondicija.

Nasvet za konec: ne obupajte, ampak poskrbite zase z razumno vadbo in ohranite svoj aktivni življenjski slog!

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

šport in rekreacija vadba bolečine v sklepih artritis revmatizem

Priporočamo

Photo
Anton naredili 29 otrok, sedaj pa še športni park
Varal je ženo: 20 let po ločitvi je igralec spregovoril o svojem ponižanju
Tina Gaber in Robert Golob: ljubezen oznanila vsem na očeh, potrdila jo bosta v tajnosti (FOTO)
Še malo, pa bosta Golob in Gabrova dahnila »da«! Takšen je danes pogled na prizorišče (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Photo
Anton naredili 29 otrok, sedaj pa še športni park
Varal je ženo: 20 let po ločitvi je igralec spregovoril o svojem ponižanju
Tina Gaber in Robert Golob: ljubezen oznanila vsem na očeh, potrdila jo bosta v tajnosti (FOTO)
Še malo, pa bosta Golob in Gabrova dahnila »da«! Takšen je danes pogled na prizorišče (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.