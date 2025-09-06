Imate revmo? Kako gibanje lajša bolečine v sklepih in izboljša počutje

Revma oziroma revmatske bolezni so skupina kroničnih vnetnih stanj, ki prizadenejo sklepe, mišice in vezivna tkiva.

Čeprav jih pogosto povezujemo s starostjo, lahko revmatske težave doletijo tudi mlajše ljudi – med njimi aktivne rekreativce.

Dobra novica? Gibanje je ena najboljših oblik naravne pomoči pri lajšanju simptomov in ohranjanju kakovosti življenja.

Zakaj je vadba koristna pri revmi?

Raziskave kažejo, da redna telesna aktivnost zmanjšuje bolečine, izboljšuje gibljivost sklepov in zmanjšuje utrujenost, ki pogosto spremlja revmo. Ključno pa je, da se vadba prilagodi posameznikovim zmožnostim in stopnji bolezni.

Katere vadbe so primerne?

Za rekreativce z revmo so idealne aktivnosti z nizkim tveganjem, kot so:

hoja,

plavanje,

kolesarjenje,

joga.

Takšne oblike vadbe krepijo mišice in izboljšujejo stabilnost, ne da bi pretirano obremenjevale sklepe. Priporočljivo je vaditi vsaj trikrat tedensko po 30 minut, vendar brez pretiravanja, poslušajte svoje telo in vadbo postopoma prilagajajte.

Ogrevanje in raztezanje

Pri revmatoloških boleznih je izjemno pomembno ogrevanje in raztezanje pred vadbo. Tako zmanjšamo togost sklepov, izboljšamo gibljivost in preprečimo poškodbe. Če se pojavita bolečina ali oteklina, vadbe ne opustite, nasprotno, nežno gibanje lahko ublaži simptome.

Posvet z zdravnikom ali fizioterapevtom

Pred začetkom nove vadbe se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom ali fizioterapevtom. Strokovnjak bo pomagal oblikovati varen program vadbe in svetoval, kako se izogniti morebitnim omejitvam.

Gibanje kot način življenja

Rekreativci z revmo dokazujejo, da diagnoza ne pomeni konca športnih aktivnosti, ampak priložnost za nov, prilagojen začetek. Gibanje ni le koristno za telo, temveč tudi za um – saj zmanjšuje stres in izboljšuje počutje, kar je pri kroničnih boleznih enako pomembno kot fizična kondicija.

Nasvet za konec: ne obupajte, ampak poskrbite zase z razumno vadbo in ohranite svoj aktivni življenjski slog!