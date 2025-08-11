Hujšanje z lubenico! Hit na spletu, a strokovnjaki opozarjajo na pasti

Privrženci obljubljajo hitro izgubo kilogramov, a strokovnjaki opozarjajo, da gre večinoma za izgubo vode, ne pa maščobnih zalog.

Lubenična dieta temelji na uživanju lubenice kot glavnega ali celo edinega živila na dnevnem jedilniku.

Čeprav je lubenica osvežilna, vsebuje pretežno vodo in naravne sladkorje, skoraj nič beljakovin, zdravih maščob in vlaknin. To povzroči kratkoročno zmanjšanje telesne teže, a večinoma zaradi izgube vode in mišične mase.

Koristi lubenice

Lubenica je bogata z vodo, ki prispeva k hidraciji in prebavi, vsebuje L-citrulin, ki podpira cirkulacijo in regeneracijo mišic ter kalij, ki pomaga iz telesa izločati odvečni natrij in zmanjšuje napihnjenost.

Tveganja lubenične diete

Če prehrano omejimo zgolj na lubenico, se lahko pojavijo:

izguba mišične mase zaradi pomanjkanja beljakovin,

neravnovesje elektrolitov (nizka raven natrija, visoka raven kalija),

vrtoglavica, šibkost in nihanja razpoloženja,

nestabilna raven krvnega sladkorja.

Strokovnjaki svetujejo, da lubenico uživamo zmerno in kot del raznolike prehrane, ne pa kot njeno edino sestavino. Najbolj varen pristop je, da si jo privoščimo kot dodatek k uravnoteženemu obroku, na primer eno do dve skledi lubenice poleg hrane, ki vsebuje beljakovine, zdrave maščobe in vlaknine.

Čeprav so spletni prehranski izzivi lahko privlačni, ostajajo preverjena pravila za zdravo telesno težo in dobro počutje enaka: raznolika in polnovredna prehrana, dovolj spanca, redna telesna dejavnost in učinkovito obvladovanje stresa.