HIT POLETJA

Hujšanje z lubenico! Hit na spletu, a strokovnjaki opozarjajo na pasti

Nova poletna dieta je v zadnjem času preplavila družbena omrežja kot domnevno hiter način hujšanja in »detoksa«.
Fotografija: Lubenica je bogata z vodo, ki prispeva k hidraciji in prebavi, vsebuje L-citrulin, ki podpira cirkulacijo in regeneracijo mišic ter kalij, ki pomaga iz telesa izločati odvečni natrij in zmanjšuje napihnjenost. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Lubenica je bogata z vodo, ki prispeva k hidraciji in prebavi, vsebuje L-citrulin, ki podpira cirkulacijo in regeneracijo mišic ter kalij, ki pomaga iz telesa izločati odvečni natrij in zmanjšuje napihnjenost. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
11.08.2025 ob 10:25
11.08.2025 ob 10:25
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
11.08.2025 ob 10:25
11.08.2025 ob 10:25

Poslušajte

Čas branja: 1:56 min.

Privrženci obljubljajo hitro izgubo kilogramov, a strokovnjaki opozarjajo, da gre večinoma za izgubo vode, ne pa maščobnih zalog.

Lubenična dieta temelji na uživanju lubenice kot glavnega ali celo edinega živila na dnevnem jedilniku.

Čeprav je lubenica osvežilna, vsebuje pretežno vodo in naravne sladkorje, skoraj nič beljakovin, zdravih maščob in vlaknin. To povzroči kratkoročno zmanjšanje telesne teže, a večinoma zaradi izgube vode in mišične mase.

Koristi lubenice

Lubenica je bogata z vodo, ki prispeva k hidraciji in prebavi, vsebuje L-citrulin, ki podpira cirkulacijo in regeneracijo mišic ter kalij, ki pomaga iz telesa izločati odvečni natrij in zmanjšuje napihnjenost.

Tveganja lubenične diete

Če prehrano omejimo zgolj na lubenico, se lahko pojavijo:

  • izguba mišične mase zaradi pomanjkanja beljakovin,
  • neravnovesje elektrolitov (nizka raven natrija, visoka raven kalija),
  • vrtoglavica, šibkost in nihanja razpoloženja,
  • nestabilna raven krvnega sladkorja.

Strokovnjaki svetujejo, da lubenico uživamo zmerno in kot del raznolike prehrane, ne pa kot njeno edino sestavino. Najbolj varen pristop je, da si jo privoščimo kot dodatek k uravnoteženemu obroku, na primer eno do dve skledi lubenice poleg hrane, ki vsebuje beljakovine, zdrave maščobe in vlaknine.

Čeprav so spletni prehranski izzivi lahko privlačni, ostajajo preverjena pravila za zdravo telesno težo in dobro počutje enaka: raznolika in polnovredna prehrana, dovolj spanca, redna telesna dejavnost in učinkovito obvladovanje stresa.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

lubenica hujšanje telesna teža debelost zdrava prehrana

Priporočamo

Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?
Premium
Janez trpinčil ženo in jo silil v porniče
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?
Premium
Janez trpinčil ženo in jo silil v porniče
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo

Izbrano za vas

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.