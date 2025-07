Hujšanje v 40. in 50. letih dokazano zmanjšuje tveganje za kronične bolezni

Hujšanje po 40. letu starosti ni le vprašanje videza ali dobrega počutja, lahko je ključno za vaše zdravje in dolgoživost.

V nedavno objavljeni študiji, ki sta jo izvedli ekipi raziskovalcev iz Velike Britanije in Finske, so ugotovili, da lahko že 6,5-odstotna izguba telesne teže v zgodnji srednji dobi in njeno ohranjanje v naslednjih desetletjih bistveno zmanjša tveganje za razvoj kroničnih bolezni.

Manj srčnih bolezni, sladkorne in nižja umrljivost

Študija, objavljena v prestižni znanstveni reviji Jama Network Open, je spremljala zdravje več kot 23.000 Evropejcev, starih med 30 in 50 let. Udeleženci so bili razdeljeni v štiri skupine glede na dolgoročne trende telesne teže:

tisti s stalno zdravo telesno težo,

tisti, ki so shujšali s prekomerne na zdravo težo,

tisti, ki so se iz zdrave zredili,

in tisti, ki so ostali prekomerno težki skozi celotno obdobje opazovanja

Zmanjšanje telesne mase v srednjih letih je bilo povezano z do 48 odstotkov nižjim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni in 19 odstotkov nižjo splošno umrljivostjo, tudi po izključitvi posameznikov, ki so medtem razvili sladkorno bolezen.

Najboljši pristop je vsekakor preprečevanje prekomerne telesne teže že od zgodnjih let. Vendar naša raziskava dokazuje, da tudi hujšanje po 40. letu prinaša dolgoročne koristi,« je poudaril vodilni avtor študije, prof. dr. Timo Strandberg z Univerze v Helsinkih.

Pomembno: izguba teže brez operacij ali zdravil

Pomemben vidik raziskave je, da so bili podatki zbrani v obdobjih, ko kirurške in farmakološke metode hujšanja še niso bile razširjene. To pomeni, da so udeleženci težo večinoma izgubili na naraven način s spremembo življenjskega sloga, prehrane in gibanja.

Kaj to pomeni za vas?

Če ste v 40. ali 50. letih in imate prekomerno telesno težo, vam ni treba stremeti k popolnosti. Tudi zmerna, vzdrževana izguba teže, približno 6–7 % telesne mase, ima lahko izjemno pozitiven vpliv na vaše zdravje v prihodnjih desetletjih.

Znanost je jasna, hujšanje v srednjih letih je ena najboljših investicij za dolgoročno zdravje. Zdrava telesna teža ni le številka na tehtnici, temveč zaščita pred najpogostejšimi kroničnimi boleznimi sodobnega časa.