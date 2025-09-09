TUDI TO OBSTAJA

Hrana, ki uničuje spolno življenje

Predstavljamo 6 načinov, kako prehrana uničuje spolno življenje (in kaj storiti, da ga izboljšate).
Fotografija: Prehrana močno vpliva na spolno zdravje. FOTO: Getty Images
Prehrana močno vpliva na spolno zdravje. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
09.09.2025 ob 13:00
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
09.09.2025 ob 13:00

Čas branja: 3:53 min.

Ste vedeli, da lahko prehrana močno vpliva na spolno zdravje?

Ne le starost, kajenje ali določena zdravila lahko škodujejo erekciji, tudi nezdrava prehrana lahko zmanjša libido, energijo in ravnovesje hormonov.

Prehrana močno vpliva na spolno zdravje. Ugotovite, katere navade škodujejo erekciji, testosteronu in libidu ter kako jih popraviti.

1. Preveč nezdrave hrane

Zdravo srce pomeni zdravo spolno življenje. Prehranjevalne navade, ki škodujejo vaši kondiciji v telovadnici, negativno vplivajo tudi na spolno življenje.

Nezdrave maščobe in dodani sladkor zmanjšajo pretok krvi v penis, kar vodi do erektilne disfunkcije (ED). Debelost je pogosto povezana z nižjimi ravnmi testosterona, hormona, ki spodbuja spolno željo.

Rešitev: Jejte raznovrstno, hranljivo hrano in telovadite vsaj 150 minut na teden. Vsaka izguba odvečne maščobe lahko naravno poveča testosteron in vzdržljivost v postelji.

2. Preklop na brezkofeinsko kavo - nikar

Kofein vpliva na cirkulacijo in s tem na pretok krvi v penisu. Študija je pokazala, da skodelica navadne kave poveča pretok krvi za 30 odstotkov, v primerjavi z brezkofeinsko, v naslednjih 75 minutah.

Nasvet: Če želite izboljšati cirkulacijo in energijo, ostanite pri običajni kavi, seveda zmerno.

3. Prekomerno uživanje alkohola

Alkohol je depresor centralnega živčnega sistema, kar zmanjša občutke spolne stimulacije in moti pretok krvi. Dolgotrajno uživanje alkohola lahko zniža testosteron, poveča estrogen, zmanjša libido in celo trajno poškoduje celice testisov.

Priporočilo: Vsaka količina alkohola vpliva na erekcijo; manj je vedno bolje.

4. Preveč sladkorja

Diete z veliko sladkorja negativno vplivajo na kardiovaskularno zdravje, znižujejo testosteron in povzročajo utrujenost po sladkornem »padcu«.

Nasvet: Uživajte naravne sladkorje iz sadja in omejite dodane sladkorje, kot so soda in pecivo, na največ 40 gramov na dan.

5. Preveliki obroki

Preobilni obroki povzročajo upočasnitev energije in povečanje telesne teže. Hitro prebavljivi ogljikovi hidrati povečajo inzulin in utrujenost.

Priporočilo: Jejte manjše, pogostejše obroke s proteinom in vlakninami, kot so ovseni kosmiči, kvinoja in zelenjava.

6. Pomanjkanje vitamina D

Nizke ravni vitamina D povečajo tveganje za erektilno disfunkcijo, saj telo ne proizvaja dovolj dušikovega oksida, ki je potreben za normalen pretok krvi.

Nasvet: Ciljajte na 600–5.000 IU vitamina D dnevno, odvisno od pomanjkanja. Dobri viri so mastne ribe (losos, tuna), jajca, obogateno mleko in sir. Posvetujte se z zdravnikom glede ustreznega dodatka.

IU pomeni International Units (mednarodne enote), merilo za količino vitamina.

600 IU/dan je običajno priporočilo za ljudi z normalnimi vrednostmi vitamina D, kar zadostuje za osnovno vzdrževanje zdravja kosti in telesnih funkcij.

2.000–5.000 IU/dan se priporoča pri pomanjkanju vitamina D, da se nivo v telesu hitro dvigne na optimalno raven. Višje vrednosti je smiselno jemati le po posvetu z zdravnikom, ker prevelik vnos vitamina D lahko škoduje (hiperkalcemija).

Torej, razpon 600–5.000 IU pomeni: nižja doza za normalne ravni, višja doza za pomanjkanje, vedno pa ob upoštevanju zdravniškega nadzora.

