Hrana, ki nam pomaga na pokopališče

Včasih se je dobro spomniti, kako slaba je lahko hrana, da lahko v celoti uživate v konceptu njenega okusa.

Torej, kar pojemo, to smo, v dobrem in slabem. Na ameriški spletni strani MedicineNet je zdravnica Carol DerSarkissian pisala o hrani, ki ni le nezdrava, pač pa nas počasi stiska za srce, in ji ne pride na misel, da bi ga spustila.

Sladkor, sol, maščoba

Sčasoma visoke količine soli, sladkorja, nasičenih maščob in rafiniranih ogljikovih hidratov povečajo tveganje za srčni napad ali možgansko kap.

Toda namesto da bi se osredotočili na katero koli slabo hrano, se je pametno osredotočiti na celotno prehrano. Tudi te stvari lahko še vedno imate v zmernih količinah na jedilniku, če večinoma uživate za srce zdravo sadje in zelenjavo, polnozrnate žita, puste beljakovine in mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob.

Slanina

Več kot polovica kalorij slanine izvira iz nasičenih maščob, ki lahko zvišajo raven lipoproteinov nizke gostote (LDL) ali slabega holesterola in povečajo možnost srčnega infarkta ali možganske kapi.

Slanina je polna soli, ki zviša krvni tlak in pospeši bitje srca. Visoke količine natrija (glavni del soli) lahko povzročijo možgansko kap, bolezni srca in srčno popuščanje. Tudi slanini dodani konzervansi so povezani s temi težavami.

Rdeče meso

Uživanje preveč govedine, jagnjetine in svinjine lahko poveča možnosti za bolezni srca in sladkorno bolezen. Morda zato, ker vsebujejo veliko nasičenih maščob, ki lahko povišajo holesterol.

Novejše študije kažejo, kako črevesne bakterije predelajo del mesa, imenovan L-karnitin. Omejite svoje porcije. Poiščite tudi puste kose, kot so ramstek, šimbas in ekstra pusto mleto goveje meso.

Gazirane pijače

Majhna količina dodanega sladkorja ni škodljiva, vendar ima pločevinka gazirane pijače več dodanega sladkorja, kot ga priporočajo strokovnjaki za cel dan. Tisti, ki pijejo gazirane pijače, se nagibajo k večji telesni teži in imajo večjo verjetnost, da bodo debeli in imajo sladkorno bolezen tipa 2, visok krvni tlak in bolezni srca.

In čeprav je znanost o dietnih pijačah še vedno brez dokončnih odgovorov in nejasna, jih nekatere raziskave povezujejo s povečanjem telesne mase in možgansko kapjo. Vaša najboljša izbira je navadna, gazirana ali nesladkana voda z okusom.

Pečene dobrote

Piškoti, torte in mafini naj bodo redke poslastice. Običajno so obremenjeni z dodanim sladkorjem, kar vodi do povečanja telesne mase. Povezani so tudi z višjimi ravnmi trigliceridov, kar lahko povzroči bolezni srca. Njihova glavna sestavina je običajno bela moka, ki vam lahko poviša krvni sladkor in postanete bolj lačni.

Pripravite si bolj zdrave dobrote: uporabljajte polnozrnato moko, zmanjšajte količino sladkorja in namesto masla ali masti uporabite tekoča rastlinska olja.

Predelano meso

Hrenovke, klobase, salame in zmrznjeno meso za kosilo so najslabše vrste mesa za vaše srce. Vsebujejo veliko soli, večina pa vsebuje veliko nasičenih maščob. Ko gre za mesne delikatese, je puran boljši kot salama, ker nima nasičenih maščob. Vendar ima še vedno precej natrija, zato ni tako zdrav za srce kot so sveže narezane puranje prsi.

Beli riž, kruh in testenine

Riž, kruh, testenine in prigrizki iz bele moke nimajo zdravih vlaknin, vitaminov in mineralov. Rafinirana žita se hitro pretvorijo v sladkor, ki ga telo shrani kot maščobo. Prehrana z visoko vsebnostjo rafiniranih žit lahko povzroči trebušno maščobo, kar študije povezujejo s srčnimi boleznimi in sladkorno boleznijo tipa 2. Poskusite dobiti vsaj polovico žit iz celih zrn, kot so rjavi riž, oves in polnozrnata pšenica. Ko nakupujete, poiščite 100-odstotno polnozrnate izdelke.

Pica

Pica je lahko zdrava, če jo pripravite na pravi način, vendar ima večina kupljenih pic in zamrznjenih pit osupljive količine natrija, maščob in kalorij, kar lahko poveča tveganje za srčni napad. Ko naročate pico, se odločite za tanko skorjo (polnozrnato, če je mogoče), zahtevajte manj sira, dodajte zelenjavo in preskočite feferone ali klobase, ki so polne soli. Najbolj zdravo pico si pripravite sami.

Alkohol

Zmerno pitje ne bo škodilo vašemu srcu, razen če imate visok krvni tlak ali visoke trigliceride, vrsto maščobe v krvi, ki lahko poveča možnosti za bolezni srca. Po drugi strani pa lahko prekomerno pitje povzroči visok krvni tlak, srčno popuščanje, možgansko kap in povečanje telesne mase.

Maslo

Maslo vsebuje veliko nasičenih maščob, ki lahko zvišajo slab holesterol in povečajo verjetnost bolezni srca. Bolje je, da maslo zamenjate z oljčnim oljem ali namazi na osnovi rastlinskega olja, ki vsebujejo za srce zdrave mono- in večkrat nenasičene maščobe. Če imate povišan holesterol, je namaz s stanolom še boljši. Redna uporaba lahko pomaga znižati raven holesterola LDL.

Polnomastni jogurt z okusom

Jogurt je lahko čudovit vir prehrane. Redno uživanje lahko zaščiti pred visokim krvnim tlakom. Toda pazite, kakšne kupujete. Jogurti z okusom so polni dodanega sladkorja, ki je povezan s povečanjem telesne mase, visokim krvnim tlakom, vnetji in srčnimi boleznimi. Za najbolj zdravo izbiro vzemite navaden jogurt z nizko vsebnostjo maščob in dodajte sveže sadje, cimet ali vaniljo za okus.

Pomfrit

Močno ocvrt krompir iz restavracij in lokalov s hitro prehrano vsebuje veliko maščobe in soli, kar je slaba novica za srce. Neka študija je pokazala, da je bilo pri ljudeh, ki so 2- do 3-krat na teden jedli ocvrt krompirček ali rjavo pecivo, večja verjetnost zgodnje smrti. Če si ga privoščite, vzemite najmanjšo možno porcijo ali razdelite naročilo.

Bolje bo, če sami pripravite krompirček v pečici z oljčnim oljem, ki je zdravo za srce. Še boljše pa, če boste uporabili sladki krompir.

Ocvrt piščanec

Cvrtje piščanca sicer zdravi hrani doda kalorije, maščobo in natrij. Študije so ocvrto hrano povezale s sladkorno boleznijo tipa 2, debelostjo in visokim krvnim tlakom – vse to pa povečuje verjetnost srčnega popuščanja. Za hrustljavo, a bolj zdravo izbiro so piščančje prsi brez kože, ki jih panirajte v polnozrnati moki in jih pecite namesto ocvrite.

Juha v pločevinkah

Juha je lahko preprost način, da dobite več zelenjave, beljakovin in vlaknin. Vendar pazite na nezdrave sestavine. Konzervirana juha ima pogosto veliko natrija, ki lahko povzroči visok krvni tlak, srčni napad, možgansko kap in srčno popuščanje. In vsaka kremna juha vsebuje nezdrave nasičene maščobe.

Če kupite pripravljeno juho, preverite na etiketi, koliko vsebuje soli in maščobe.

Ameriški solatni preliv

Glavne sestavine tega priljubljenega preliva so običajno pinjenec, sol in sladkor. Zaradi tega vsebuje veliko maščob, natrija in kalorij. Nič od tega ni dobro za vaše srce. Lahko naredite bolj zdravo različico svojih najljubših kremastih prelivov, tako da zmešate kislo smetano ali skuto z nizko vsebnostjo maščobe s pinjencem z nizko vsebnostjo maščob in svežimi zelišči, kot so koper, pehtran ali drobnjak.

Sladoled

Sladoled vsebuje veliko sladkorja, kalorij in nasičenih maščob, zato ga shranite za posebno poslastico. Uživanje hrane, bogate z maščobami in sladkorjem, vodi do povečanja telesne mase. Lahko tudi poviša trigliceride in povzroči srčni napad. Zmanjšajte kalorije in maščobe z izbiro sorbeta, zamrznjenega jogurta z nizko vsebnostjo maščob oziroma nemastnega ali zamrznjenih sadnih ploščic. Preverite oznako za najmanjšo količino sladkorja in nasičenih maščob.

Krompirjev čips

Krompirjev čips je eno izmed živil, ki največ prispeva k povečanju telesne mase. In ne samo, da so čipsi polni nasičenih maščob, prekriti so tudi s soljo, kar je prav tako povezano z boleznimi srca.

Preskočite krompirjev čips z manj natrija ali z nizko vsebnostjo maščob. Čips vas bo pustil lačnega.

Najbolj hranljivi prigrizki združujejo zdrave beljakovine, ogljikove hidrate in maščobe, kot so polnozrnati krekerji z manj mastnim sirom ali domača pokovka, prelita z oljčnim oljem.