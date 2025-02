Hrana, ki najbolj škoduje zobem in dlesnim

Ustno zdravje je ključno za splošno dobro počutje, vendar nanj pogosto vpliva prehrana. Nekatera živila povzročijo zobno gnilobo, poškodujejo sklenino ali prispevajo k vnetjem dlesni.

Čeprav se nekaterim živilom težko popolnoma izognemo, je pomembno, da jih uživamo zmerno in v kombinaciji s pravilno ustno higieno, da ohranimo zdrave zobe in dlesni.

Strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno prepoznati škodljive dejavnike in se jim izogibati.

Sladkor, glavni krivec za zobno gnilobo

Med najbolj škodljivimi živili za zobe so tista, ki vsebujejo visoke količine sladkorja. Bakterije v ustih sladkor pretvarjajo v kisline, te pa nato razjedajo sklenino in povzročajo karies.

Najbolj problematični so:

Bomboni, lizike in karamela, saj so lepljivi in dolgo ostajajo na zobeh.

Gazirane pijače, ki poleg sladkorja vsebujejo tudi kisline, škodljive za sklenino.

Peciva, torte in piškoti, ki vsebujejo rafinirane sladkorje, ki hitro spodbujajo rast bakterij v ustih.

Kisla hrana in pijače – tihi uničevalci sklenine.

Kisla živila so pogosto prisotna v vsakodnevni prehrani, vendar lahko dolgoročno oslabijo zobno sklenino. Mednje sodijo:

Citrusi (limone, pomaranče, grenivke), ki vsebujejo močne kisline, ki lahko povzročijo erozijo zob.

Kis (balzamični, jabolčni), ki lahko škoduje sklenini, še posebej če ga pogosto uporabljamo v solatah in prelivih.

Vino, saj vsebuje naravne kisline, ki lahko poškodujejo sklenino, rdeče vino pa dodatno obarva zobe.

Lepljiva in škrobna hrana – nevarnost, ki ostane na zobeh

Hrana, ki se lepi na zobe, povečuje tveganje za zobno gnilobo, saj bakterije dobijo več časa za razvoj. Največjo nevarnost predstavljajo:

Beli kruh in testenine, ki se v ustih razgradijo v sladkor. Čips in drugi slani prigrizki, ki lahko ostanejo zataknjeni med zobmi. Suho sadje, kot so rozine in datlji, ki vsebujejo naravne sladkorje in se močno oprimejo zob.

Pijače in živila, ki povzročajo suha usta

Suhost ust je nevarna za oralno zdravje, saj slina pomaga odstranjevati bakterije. Nekatera živila in pijače lahko zmanjšajo proizvodnjo sline, med njimi:

Kava in črni čaj, ki poleg suhih ust lahko povzročita obarvanje zob.

Alkohol, predvsem močne žgane pijače, ki zmanjšujejo nastajanje sline in povečajo tveganje za karies.

Trda hrana lahko povzroči poškodbe zob.

Grizenje trdih živil lahko povzroči lomljenje zob ali razpoke v sklenini. Posebno nevarna so:

Led, ki lahko povzroči pokanje sklenine.

Oreščki in trda semena, ki lahko poškodujejo zobe in dlesni.

Kako zaščititi zobe?

Zdravniki priporočajo nekaj preprostih ukrepov za zaščito zob: po kislih živilih si ne umivajte zob takoj, ampak počakajte vsaj 30 minut.

Po sladkih ali kislih jedeh sperite usta z vodo ali zaužijte živila, bogata s kalcijem, kot je sir. Žvečite žvečilni gumi brez sladkorja, ki spodbuja nastajanje sline. Redno si umivajte zobe, uporabljajte zobno nitko in obiskujte zobozdravnika.