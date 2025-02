Hoja 6-6-6: Najbolj preprosto do boljšega zdravja

V poplavi fitnes trendov, ki pogosto zahtevajo drago opremo ali zapletene vadbene rutine, se je pojavil preprost pristop k telesni aktivnosti, ki pridobiva vse več privržencev – tako imenovani izziv hoje 6-6-6.

Ta način vadbe dokazuje, da lahko najpreprostejše rešitve včasih prinesejo najboljše rezultate.

Za razliko od intenzivnih treningov, ki so prezahtevni za začetnike, je izziv hoje 6-6-6 dostopen način vadbe, ki ne zahteva posebne opreme ali dragega članstva v telovadnici. Rezultati pa so opazni že po nekaj tednih rednega izvajanja.

Kaj je izziv hoje 6-6-6?

Koncept je preprost, a učinkovit: vsak dan si vzemite 60 minut za hojo – bodisi ob 6. uri zjutraj ali ob 6. uri zvečer – s šestminutnim ogrevanjem in šestminutnim sproščanjem mišic. Od tod tudi ime izziva 6-6-6.

Dr. Milica McDowell, certificirana strokovnjakinja za vadbo, je za zdravstveni portal Healthline poudarila, da je hoja najučinkovitejša oblika preventivne telesne aktivnosti, saj že 3.500 korakov na dan lahko znatno zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja.

Pomembno je poudariti, da izziv 6-6-6 ne pomeni zgolj počasnega sprehoda, temveč zahteva ohranjanje zmerno hitrega tempa, ki pospeši srčni utrip. Certificirani osebni trener Mike Julom pojasnjuje, da večina vadb poteka v tempu, ki predstavlja izziv za srčno-žilni sistem.

Idealno je vzdrževati tempo v tako imenovani coni 2 srčnega utripa, kar pomeni približno 50 odstotkov maksimalnega srčnega utripa oziroma polovico utripa pri največjih naporih.

Jutranja hoja 6-6-6 – za popoln začetek dneva

Če se odločite za jutranjo različico ob šestih zjutraj, boste deležni številnih koristi za zdravje. Raziskava, objavljena v British Journal of Sports, je pokazala, da starejši ljudje, ki dan začnejo z jutranjo hojo, kažejo boljše kognitivne sposobnosti v primerjavi s svojimi neaktivnimi vrstniki.

Jutranja hoja je še posebej učinkovita za pospeševanje metabolizma in je odličen način, da se ogrejete za dnevne obveznosti. Poleg tega svež jutranji zrak in mirno okolje izboljšujeta miselno jasnost in osredotočenost, hkrati pa zmanjšujeta stres in tesnobo pred začetkom delovnega dne.

Večerna hoja – številne zdravstvene koristi

Za tiste, ki raje telovadijo v večernih urah, hoja ob šestih zvečer prav tako prinaša številne prednosti. Po raziskavi, objavljeni v reviji Nutrients, večerna hoja po obroku učinkoviteje znižuje raven sladkorja v krvi kot jutranja hoja pred obrokom.

Večerna hoja je izjemno učinkovita pri premagovanju vsakodnevnega stresa in napetosti. Prav tako pomembno prispeva k boljšemu prebavljanju in zmanjšanju napihnjenosti, pomaga uravnavati krvni tlak in zmanjšuje večerno tesnobo, hkrati pa pripravlja telo na kakovostnejši spanec.

Kako začeti z izzivom hoje 6-6-6?

Če niste v najboljši telesni pripravljenosti, strokovnjaki priporočajo postopen začetek. Začnite s krajšimi sprehodi od 10 do 15 minut in postopoma podaljšujte trajanje do ciljanih 60 minut.

Ključ do uspeha je izbira udobnih oblačil in obutve, ki nudijo dobro podporo. Vsako hojo začnite s šestminutnim ogrevanjem, ki vključuje nežno raztezanje in postopno povečevanje tempa.

Med glavno fazo hoje vzdržujte tempo, pri katerem lahko normalno dihate, a ki vseeno predstavlja določen izziv za telo. Za dodatno intenzivnost lahko vključite hojo v hrib ali intervale hitrejše in počasnejše hoje. Vsako sejo zaključite s šestminutnim sproščanjem mišic in lahnim raztezanjem.

Zdravstvene koristi hoje

Po podatkih Ameriškega združenja za srce redna hoja – bodisi kot del 150-minutnega tedenskega programa bodisi kot izziv 6-6-6 – prinaša celovite zdravstvene koristi.

Hoja znatno izboljšuje kakovost spanca ter kognitivne funkcije možganov, poleg tega pa zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, možgansko kap in sladkorno bolezen.

Poleg tega redna hoja pomaga uravnavati krvni tlak in raven holesterola, obenem pa povečuje raven energije in vzdržljivost. Njena vloga pri mišično-skeletnem zdravju je izjemno pomembna, saj krepi kosti in mišice ter pomaga pri vzdrževanju zdrave telesne teže.