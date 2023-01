Highlander adventure bo letos še boljši

I feel Slovenia Highlander je 100 km (5 dni) ali 55 km (3 dni) dolga pohodniška preizkušnja, katere se je lani, poleg Slovencev, udeležilo tudi veliko pohodnikov iz Hrvaške, ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Srbije in Nizozemske. Prireditev je del svetovno znane verige prireditev HIGHLANDER, ki se odvija v skoraj 20 državah sveta od ZDA, Evrope do Bližnjega Vzhoda.

V letu 2023 bo nabor prireditev res pester; od 24.6.-28.6. bomo v Julijskih Alpah priča 100 km izvedbi, ki se po novem imenuje I feel Slovenia HIGHLANDER Hercules in poteka 5 dni z začetkom na slikovitem Voglu in ciljem v Kobaridu. Primerna je za dobro pripravljene pohodnike. Za nekoliko manj pripravljene pa organizator ponuja 3 dnevno (55 km dolgo) izvedbo poimenovano I feel Slovenia Highlander Pegasus, s prenovljeno prvo etapo in začetkom v Bohinju ter ciljem ob smaragdni Soči, na Mostu na Soči!

Tik preden stopimo v jesen pa se obeta tudi izvedba v Kamniško – Savinjskih Alpah; od 30.8. – 3.9.2023 se bo s štartom v Mozirskem gaju in ciljem na Krvavcu odvila 100 km dolga preizkušnja. Organizator napoveduje tudi krajšo, predvidoma 2 ali 3 dnevno izvedbo katere podrobnosti bodo znane spomladi 2023, bo pa primerna tudi za družine.

Highlander je prireditev, ki se od drugih večdnevnih pohodov razlikuje po tem, da udeleženci spijo na prostem, na začasno urejenih šotoriščih, vso potrebno opremo kot so šotor in oblačila pa nosijo s seboj. Na kontrolnih točkah jih pričaka hrana in voda, vendar si morajo obroke skuhati sami s svojo opremo. Na kontrolnih točkah je ob popoldnevih in večerih tudi dodatni program s predavanji, zanimive delavnice, joga in večeri ob tabornem ognju in kitari. Tisti, ki pot uspešno zaključijo, prejmejo naziv Highlander in s tem posebno priznanje.

Prireditev je netekmovalne narave, vsak udeleženec hodi v lastnem tempu in »tekmuje« izključno s svojim ciljem. Izziv je s seboj nositi svojo opremo za prenočevanje in kuhanje in se orientirati po zemljevidu, ki ga prejmejo od organizatorja. Posebno pozornost namenjajo ohranjanju narave in varnosti v gorah.

Kakšni so motivi udeležencev za udeležbo? Najpogosteje udeleženci izrazijo željo po umiku od gneče v naravo, saj na Highlanderju lahko hodijo in uživajo povsem sami. Po drugi strani se ustvarijo tudi nova poznanstva med tistimi, ki si želijo nove pohodniške družbe. Mnogim pa je skupen cilj prehoditi 100 kilometrov. Vedno več je tudi podjetij, ki svoje zaposlene spodbudijo k udeležbi in s tem dosežejo vse dobrobiti team buildinga.

Če se malo pohecam, niste samo narod smučarjev, ste tudi planinci. Naslednje leto se vidimo v Kamniško Savinjskih Alpah. FOTO: Peter Vrčkovnik/ Mountainattack.com

Letošnja novost pa je Highlander izziv!

Izbrali bomo štiri osebe, ki bodo izzvale eno od razdalij naše prireditve. Te osebe, v času prijave na izziv, še niso ustrezno pripravljene in ne bi zmogle prehoditi naše prireditve. Podprli jih bomo na vseh pomembnih področjih, jih spremljali pri napredku in jim pomagali do osvojitve željenega cilja. Gre za področje ustrezne fizične priprave, prehranjevanja in morebitne izgube odvečne teže, primerne opreme (obutev, oblačila, šotor, itd) in znanja o orientaciji v naravi. Izziv bi želeli tudi medijsko pokriti, če vas zanima, nam prosim javite na spodaj navedeni email.

Prijave in dodatne informacije najdete na https://highlanderadventure.com/julian-alps/sl in https://highlanderadventure.com/kamnik/sl

Zgodnje prijave za Julijske Alpe se zaključujejo 15.1.2023, prijave se hitro polnijo, lani je bil dogodek razprodan mesec dni pred začetkom. Zgodnje prijave za Kamniško Savinjske Alpe se zaključujejo 15.4.2023.

Izjave udeležencev:

S prijatelji smo si kot novoletno zaobljubo (ali pa kar stavo) zadali, da se v pol leta lahko pripravimo na takšno preizkušnjo in da si končno vzamemo nekaj dni samo za nas, brez službenih obveznosti in emailov. Uspelo nam je oboje, odklop od službe in najpomembneje premagali smo 100 kilometrov. Ne »prehodili«, ampak premagali, saj hoja ni bila največji izziv, bolj smo se pripravljali na to, kako bomo kuhali kosilo na gorilniku in nosili šotor. Danes že brskamo po spletu in načrtujemo na katerega od Highlanderjevjev gremo naslednje leto!

Miha in ekipa

Letos sem se odpravila na krajšo, 3 dnevno, preizkušnjo, saj res nisem bila prepričana v svojo fizično pripravljenost poleg tega sem se prijavila sama, saj se moje prijateljice še niso opogumile. Sedaj, ko sem na cilju, vidim, da je bila to prava strategija. Do naslednjega leta se bom pripravila za 100 kilometrsko traso, verjetno v Kamniško Savinjske Alpe, družbo pa si bom našla kar na prireditvi. Udeleženci si med seboj pomagamo, tekom etape spijemo kakšno kavo, se spodbujamo, ko je težko in spijemo pivo ob zanimivih predavanjih ob večerih. To je dopust po moji meri.

Ana, Ljubljana

Po dveh udeležbah na HIGHLANDER Velebit sva se letos odločila, da vendarle prideva pogledat Julijske Alpe o katerih Hrvati slišimo toliko pohval, hi hi. In moram povedati, da so tudi nam Hrvatom zelo všeč, še posebej čudovita trasa in zanimivosti ob trasi (npr. muzej na prostem na Kolovratu, predavanje o Rapalski meji, ogled izdelovanja skute) in pohvalili bi urejenost vaših planinskih poti. Če se malo pohecam, niste samo narod smučarjev, ste tudi planinci. Naslednje leto se vidimo v Kamniško Savinjskih Alpah.

Ivan in Ivana