Gibanje nista le šport in vadba. Kako lahko še koristno migamo

Da bi ohranili zdravje, moramo biti vsak dan aktivni na čim več načinov. Redna telesna aktivnost ni pomembna le za naše fizično zdravje, temveč koristi tudi našemu socialnemu in čustvenemu zdravju.

Biti aktiven v manjših korakih čez dan lahko prinese velike koristi. Kratke aktivnosti, ki trajajo 10 minut, so koristne, če se seštevajo kot 30 minut v večini dni v tednu. Telesno aktivnost lahko načrtujete tudi tako, da se odpravite v telovadnico ali igrate športne igre.

Obstaja veliko vsakodnevnih dejavnosti, ki ponujajo priložnost za gibanje in zagotavljajo koristi za zdravje.

Navadite se, da hodite ali kolesarite, namesto da bi uporabljali avto, ali pa opravite stvari sami, namesto da bi uporabili naprave za prihranek dela.

Človeško telo je bilo narejeno za gibanje, vendar pa tehnologija današnjega časa zmanjša mnoge možnosti za človeško gibanje.

Hoja namesto vožnje

Ko hodimo, se ne vozimo z avtom. Nekaj predlogov namesto voženj.

Pojdite peš do trgovine. Kolesarite na delo, vsaj en ali dva dni v tednu. Pojdite peš do avtobusne postaje ali železniške postaje in uporabite javni prevoz do službe. Če greste z avtobusom, izstopite eno postajo prej in pešačite do konca poti. Parkirajte avto nekoliko dlje od vhodov v trgovine in hodite, namesto da bi parkirali tik pred vhodom. Operite in posesajte avto sami, namesto da bi ga odpeljali v avtopralnico.

Vadba na delovnem mestu

Pojdite po stopnicah namesto z dvigalom. Naslednji sestanek naredite kot sestanek na prostem ali vsaj stoječi sestanek.

Izkoristite vsaj polovico svoje malice za hitro hojo, tudi če traja le 10-15 minut. Razgibajte se za mizo.

Ko morate govoriti s sodelavcem, ne uporabljajte telefona ali notranjega e-poštnega sistema – vstanite s svoje mize in pojdite do njih.

Če vaše delo vključuje sedenje za mizo ves dan, poskrbite, da vsakih nekaj ur vstanete in se malo sprehodite.

Vadba doma je super

Poslušajte svojo najljubšo glasbo ali radio in plešite po hiši. Aktivno se igrajte s svojimi otroki. Pogosteje sprehajajte psa, ali podaljšajte običajen sprehod za 10 minut.

Posvetite se svojemu vrtu. Vključite nekaj več telesnih dejavnosti v prostočasne dejavnosti družine. Na primer, lahko odpeljete otroke v park ali igrate nogomet za hišo.