Gasilci so dokazali, da sklece podaljšajo življenje

Ugotovili so, da sklece pri moških občutno zmanjšajo tveganje za bolezni srca in ožilja, prišli pa so tudi do magičnega števila sklec, ki bi jih moški srednjih let moral narediti naenkrat, če hoče dlje živeti. Torej, če naredite 40 sklec, ste na dobri poti, da boste živeli dlje od povprečja.

V raziskavi je sodelovalo 1000 gasilcev s povprečno starostjo 40 let. Znanstveniki so 10 let podrobno spremljali njihovo zdravstveno stanje in telesno aktivnost. Preverjali so največje število sklec, ki jih lahko naredijo različni posamezniki, ter njihovo vzdržljivost na tekalni stezi.

Izkazalo se je, da imajo sklece še vedno odločilno vlogo. Namreč, 50 ljudi, ki so v danem obdobju zboleli za boleznimi srca in ožilja, se pri tej vadbi ni ravno izkazalo. Nekaterim je uspelo narediti do 40 sklec, nekaterim komaj 10.

Znanstveniki so ugotovili, da je sposobnost za to vajo eden najpomembnejših dejavnikov dolgega življenja, vendar v njihovi raziskavi so sodelovali samo fizično zelo aktivni ljudje srednjih let, kar gasilci zagotovo so. Torej ostaja prepričanje, da redna telesna vadba podaljšuje življenje?