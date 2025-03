Funkcionalna živila: Najcenejša živila za najboljše zdravje

Funkcionalno živilo je hrana, ki poleg osnovne prehranske vrednosti vsebuje sestavine, ki ugodno vplivajo na zdravje ali zmanjšujejo tveganje za določene bolezni.

Ta živila so lahko naravna (kot so oreščki, jogurt s probiotiki ali losos bogat z omega-3 maščobami) ali pa so posebej obogatena s koristnimi snovmi, kot so vitamini, minerali, probiotiki, vlaknine ali rastlinski steroli.

S kombinacijo in vsebnostjo hranil spodbuja različne fiziološke procese in ima dodatne, zdravstveno ugodne »sopojave«. Na primer, uživanje mleka na več stopnjah presnovnih procesov pripomore k zgraditvi boljših mišic! To je stavek, ki gre dokaj rad v uho in tako tudi na mizo ...

Primeri funkcionalnih živil:

Fermentirani mlečni izdelki – jogurt in kefir s probiotiki izboljšujejo prebavo in krepijo črevesno floro.

– jogurt in kefir s probiotiki izboljšujejo prebavo in krepijo črevesno floro. Obogateni izdelki – mleko z dodanim vitaminom D, kruh z dodanimi vlakninami ali kosmiči obogateni z železom.

– mleko z dodanim vitaminom D, kruh z dodanimi vlakninami ali kosmiči obogateni z železom. Ribe in morski sadeži – bogati z omega-3 maščobnimi kislinami, ki koristijo srcu in možganom.

– bogati z omega-3 maščobnimi kislinami, ki koristijo srcu in možganom. Polnozrnati izdelki in vlaknine – znižujejo raven holesterola in izboljšujejo prebavo.

– znižujejo raven holesterola in izboljšujejo prebavo. Oreščki in semena – vsebujejo zdrave maščobe, beljakovine in antioksidante.

– vsebujejo zdrave maščobe, beljakovine in antioksidante. Zeleni čaj – bogat z antioksidanti, ki lahko zmanjšajo tveganje za določene bolezni.

Razlika med funkcionalnim živilom in prehranskim dopolnilom

Funkcionalna živila so del običajne prehrane, medtem ko so prehranska dopolnila v obliki tablet, kapsul ali praškov in služijo kot dodatek k prehrani.

Koristi funkcionalnih živil

Podpirajo prebavo (probiotiki, prebiotiki)

Krepijo imunski sistem (vitamin C, cink)

Pomagajo pri zdravju srca (omega-3, vlaknine)

Zmanjšujejo tveganje za kronične bolezni, kot so diabetes, rak in visok krvni tlak

Funkcionalna živila so torej pomemben del uravnotežene prehrane, saj lahko izboljšajo kakovost življenja in splošno zdravje.