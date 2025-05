Florjanovo z zapletom: policisti utišali gasilce, a ti že trenirajo za zmago

Na god Sv. Florijana, zavetnika gasilcev, 4. maja, je župan občine Naklo Ivan Meglič, sicer tudi sam prostovoljni gasilec, na svojem Facebook profilu objavil skupinsko fotografijo z gasilci PGD Duplje, posneto po jutranji Florijanovi sveti maši.

Ob fotografiji je pripisal, da gre za najbolj slavne slovenske gasilce ta hip, saj so bili prav ti gasilci v središču nenavadnega prvomajskega incidenta.

Policijska prekinitev budnice

Na 1. maj, še preden so petelini zapeli, je dežurni v Operativno-komunikacijskem centru prejel klic zaradi prezgodnje budnice v Dupljah. Policista sta se odzvala, in kot je zapisala Policijska uprava Kranj, prekinila bujenje iz zvočnika, nameščenega na gasilskem vozilu PGD Duplje.

Dogodek je sprožil val odzivov, ki so segli daleč preko lokalne skupnosti. Kot izkušen novinar lahko povem, da ne pomnim, kdaj bi tako droben dogodek polnil slovenske medijske naslove.

Kot so nas učili nekoč: »Novica ni, če pes ugrizne človeka, novica je, če človek ugrizne psa.« Danes, ko je vse več novinarstva omejenega na prepisovanje sporočil za javnost, so terenski novinarji redkost, prav takšni dogodki pa znajo hitro postati viralni.

Glasni motoristi: spregledan začetek

Maloštevilni so povezali resnični začetek budnice s hrupnimi motoristi, ki so že pred gasilci s svojimi vožnjami po vasi prebujali domačine. Eden od vaščanov mi je zaupal, da so motoristi zbudili ne le njega, temveč tudi vse krave molznice v hlevu. Morda so policisti v vasi sprva sledili njim in nato naleteli na gasilce.

Gasilci kljub vsemu zbrani na treningu

A prvomajski zaplet ni prav nič zmotil članov PGD Duplje. Popoldne so na vaškem igrišču za golf intenzivno vadili za bližnje gasilsko tekmovanje. Članom desetine, starih od 16 do 25 let so se današnji časi brez kazenskih točk zdeli zelo obetavni. Do tekmovanja jih loči še dober teden, dovolj, da si priborijo zmago.

Varnost tudi na treningu

Ekipa ima med člani tudi sotekmovalca Nejca, ki je zdravstveno usposobljen, zato je desetina lahko povsem mirna, če se zgodi karkoli nepričakovanega, bodo deležni takojšnje pomoči.

