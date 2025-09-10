Evropski teden mobilnosti 2025: Postanite Aktivni na poti in spodbudite trajnostno mobilnost v podjetju

Mestna občina Kranj ter občine Postojna, Tržič in Škofja Loka v septembru 2025 organizirajo akcijo Aktivni na poti, ki je del evropskega tedna mobilnosti (ETM) z geslom »Mobilnost za vse!«.

Gre za mednarodno pobudo, ki spodbuja trajnostno mobilnost in zdrav življenjski slog, s poudarkom na hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza in souporabi prevoznih sredstev.

Akcija poteka celoten mesec september (od 1. do 30. septembra) in je namenjena spodbujanju zaposlenih k vsakodnevnemu aktivnemu premikanju – tako na delo kot med delovnim časom in v prostem času.

Koristi sodelovanja za podjetja in zaposlene:

Izboljšano zdravje in počutje: Redna telesna aktivnost zmanjšuje stres in povečuje energijo.

Večja produktivnost: Aktivni zaposleni so bolj osredotočeni in učinkoviti.

Krepitev ekipnega duha: Skupne aktivnosti in interna tekmovanja spodbujajo sodelovanje.

Družbena odgovornost: Pokažite zavezanost trajnostnim in okolju prijaznim praksam.

Promocija podjetja: Sodelujoča podjetja prejmejo priznanje za prispevek k trajnostni mobilnosti.

Del mednarodne skupnosti: Povežite se z globalnim gibanjem za boljšo mobilnost.

Kako sodelovati

Podjetja in organizacije lahko:

Organizirajo interno tekmovanje »Aktivni na poti«, kjer se beležijo število in dolžina opravljenih poti.

Vključijo aktivne delovne sestanke – sprehajalne sestanke, stoječe sestanke ali kratke razgibalne vaje med sestanki.

Podpora organizatorjev vključuje:

Tabela za beleženje poti: Zaposleni beležijo datum, trajanje, namen in dolžino poti.

Nagrade za posameznike: V vsaki občini bo podeljenih 10 praktičnih nagrad zaposlenim, ki opravijo vsaj 20 aktivnih poti.

Nagrade za ekipe: Pet ekip iz vseh sodelujočih podjetij bo nagrajeno za najbolj inovativno izvajanje aktivnih sestankov.

Zaključno srečanje: V začetku novembra 2025 bo organiziran zaključni dogodek s podelitvijo priznanj in slavnostjo.

Ključne obveznosti podjetij

Izpolnitev elektronskega obrazca z okvirnim številom sodelujočih.

Izvedba internih promocijskih aktivnosti za spodbujanje sodelovanja zaposlenih.

Po koncu akcije (do 10. oktobra 2025):

Oddaja seznama zaposlenih, ki so opravili vsaj 20 aktivnih poti.

Izpolnitev in oddaja poročila o izvedbi akcije, vključno z aktivnimi sestanki.

Postanite del evropskega gibanja

Vsa podjetja in organizacije, ki se bodo aktivno vključila, bodo prejela uradno priznanje občin za doprinos k trajnostni mobilnosti in boljšemu okolju.

Pridružite se akciji Aktivni na poti in skupaj naredimo korak k trajnostni prihodnosti.