Evropski teden mobilnosti 2025: Postanite Aktivni na poti in spodbudite trajnostno mobilnost v podjetju
Mestna občina Kranj ter občine Postojna, Tržič in Škofja Loka v septembru 2025 organizirajo akcijo Aktivni na poti, ki je del evropskega tedna mobilnosti (ETM) z geslom »Mobilnost za vse!«.
Gre za mednarodno pobudo, ki spodbuja trajnostno mobilnost in zdrav življenjski slog, s poudarkom na hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza in souporabi prevoznih sredstev.
Akcija poteka celoten mesec september (od 1. do 30. septembra) in je namenjena spodbujanju zaposlenih k vsakodnevnemu aktivnemu premikanju – tako na delo kot med delovnim časom in v prostem času.
Koristi sodelovanja za podjetja in zaposlene:
- Izboljšano zdravje in počutje: Redna telesna aktivnost zmanjšuje stres in povečuje energijo.
- Večja produktivnost: Aktivni zaposleni so bolj osredotočeni in učinkoviti.
- Krepitev ekipnega duha: Skupne aktivnosti in interna tekmovanja spodbujajo sodelovanje.
- Družbena odgovornost: Pokažite zavezanost trajnostnim in okolju prijaznim praksam.
- Promocija podjetja: Sodelujoča podjetja prejmejo priznanje za prispevek k trajnostni mobilnosti.
- Del mednarodne skupnosti: Povežite se z globalnim gibanjem za boljšo mobilnost.
Kako sodelovati
Podjetja in organizacije lahko:
Organizirajo interno tekmovanje »Aktivni na poti«, kjer se beležijo število in dolžina opravljenih poti.
Vključijo aktivne delovne sestanke – sprehajalne sestanke, stoječe sestanke ali kratke razgibalne vaje med sestanki.
Podpora organizatorjev vključuje:
- Tabela za beleženje poti: Zaposleni beležijo datum, trajanje, namen in dolžino poti.
- Nagrade za posameznike: V vsaki občini bo podeljenih 10 praktičnih nagrad zaposlenim, ki opravijo vsaj 20 aktivnih poti.
- Nagrade za ekipe: Pet ekip iz vseh sodelujočih podjetij bo nagrajeno za najbolj inovativno izvajanje aktivnih sestankov.
- Zaključno srečanje: V začetku novembra 2025 bo organiziran zaključni dogodek s podelitvijo priznanj in slavnostjo.
Ključne obveznosti podjetij
Izpolnitev elektronskega obrazca z okvirnim številom sodelujočih.
Izvedba internih promocijskih aktivnosti za spodbujanje sodelovanja zaposlenih.
Po koncu akcije (do 10. oktobra 2025):
- Oddaja seznama zaposlenih, ki so opravili vsaj 20 aktivnih poti.
- Izpolnitev in oddaja poročila o izvedbi akcije, vključno z aktivnimi sestanki.
Postanite del evropskega gibanja
Vsa podjetja in organizacije, ki se bodo aktivno vključila, bodo prejela uradno priznanje občin za doprinos k trajnostni mobilnosti in boljšemu okolju.
Pridružite se akciji Aktivni na poti in skupaj naredimo korak k trajnostni prihodnosti.
