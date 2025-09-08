NAJBOLJŠI TEDEN

Evropski teden mobilnosti 2025: Dogodki in zabava za vse generacije v Kranju, Postojni, Tržiču in Škofji Loki

Kolesarski praznik vključuje blagoslov koles, brezplačno izposojo, vodenje po lokalnih poteh, servis koles, svetovalnico ...
Fotografija: Otroci in mladostniki bodo vadili kolesarjenje na spretnostnih poligonih, se učili prve pomoči, ustvarjali dodatke ... FOTO: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Otroci in mladostniki bodo vadili kolesarjenje na spretnostnih poligonih, se učili prve pomoči, ustvarjali dodatke ... FOTO: Jože Suhadolnik

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
08.09.2025 ob 12:45
08.09.2025 ob 12:45
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
08.09.2025 ob 12:45
08.09.2025 ob 12:45

Poslušajte

Čas branja: 3:36 min.

Evropski teden mobilnosti (ETM) 2025, ki bo potekal od 16. do 22. septembra, prinaša bogat program za vse starosti pod geslom Mobilnost za vse.

Center za trajnostno mobilnost Kranj in Postojna ter podjetje MM IBIS pripravljajo vrsto dogodkov in aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno, vključujočo in varno mobilnost.

Ključni dogodki ETM 2025

 

Grbine so fine – učenje kolesarjenja za najmlajše

Predšolski otroci (5–6 let) se bodo na pumptracku učili kolesarjenja pod vodstvom usposobljenih inštruktorjev, dogodek pa je prilagojen tudi otrokom s posebnimi potrebami. Program vključuje igralne elemente za razvoj ravnotežja in motoričnih sposobnosti.

Varnostno prometni dan – učenje skozi igro in prakso

Otroci in mladostniki bodo vadili kolesarjenje na spretnostnih poligonih, se učili prve pomoči, ustvarjali dodatke (poslikava čelad, odsevni trakovi) in sodelovali v igri Lov na aktivne točke.

Dogodki vključujejo tržnico mikromobilnosti, brezplačno izposojo koles (PosBikes, Gorenjska Bike), delavnice popravil koles, svetovanje o električnih vozilih ter predstavitve policije in gasilcev.

Mladinski žur za trajnostno mobilnost

Mladi bodo uživali v glasbi, plesu, kolesarskih izzivih ter trikih na rolkah in rolerjih. Dogodek vključuje okraševanje koles, delavnico vzdrževanja koles Postani kolesarski mojster in učenje prve pomoči. Organizacija poteka v sodelovanju s študentskimi klubi in srednjimi šolami.

Foto: Leon Vidic
Foto: Leon Vidic

Predstava Potujoči cirkus nerodne Avguštine

Zabavna predstava za otroke poučuje o prednostih hoje in kolesarjenja. Predstava je prilagojena tudi otrokom s posebnimi potrebami, z zvočnimi opisi in drugimi materiali, ki omogočajo vključevanje vseh otrok.

Festival trajnostne mobilnosti

Festival ponuja stojnice lokalnih društev, testne poligone za mikromobilnost, delavnice za otroke, brezplačne preglede koles, zdravstvene meritve, svetovalnico za načrtovanje poti in vodene pohode.

Kolesarski dan Gorenjska Bike

Kolesarski praznik vključuje blagoslov koles, brezplačno izposojo, vodenje po lokalnih poteh, servis koles, svetovalnico Poti za vse, policijsko patruljo, interaktivni kotiček Načrtuj svojo pot, stojnice z opremo in razstave lokalnih ponudnikov. Ambasadorja Laura Šimenc Kramar in Nejc Črnilogar delita svoje kolesarske zgodbe.

Medgeneracijski dan zdravja in mobilnosti

Dogodek združuje vse generacije z vodenimi pohodi, brezplačnimi pregledi koles, delavnicami varnosti, predstavitvijo električnih koles in zdravstvenimi meritvami (krvni tlak, sladkor, telesna pripravljenost).

FOTO: Družnik Matej
FOTO: Družnik Matej

Zakaj sodelovati?

ETM 2025 ni le zabava, ampak tudi praktična spodbuda k trajnostni mobilnosti. Vsak korak, vožnja s kolesom ali uporaba deljenega prevoza prispeva k zdravi, čisti in povezani skupnosti.

Dogodki v Kranju, Postojni, Tržiču, Škofji Loki in občinah sistema Gorenjska Bike ponujajo dostopne, varne in vključujoče možnosti za vse generacije.

Pridružite se Evropskemu tednu mobilnosti in skupaj gradimo zeleni in aktivni vsakdan!

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

mobilnost kolesarjenje kolesarstvo otroci Slovenija e-mobilnost

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Pozor, nevarni orientalski sršen je že v Sloveniji! »Ukrepajte, preden bo prepozno«
Prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Pozor, nevarni orientalski sršen je že v Sloveniji! »Ukrepajte, preden bo prepozno«
Prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.