Evropski teden mobilnosti 2025: Dogodki in zabava za vse generacije v Kranju, Postojni, Tržiču in Škofji Loki

Evropski teden mobilnosti (ETM) 2025, ki bo potekal od 16. do 22. septembra, prinaša bogat program za vse starosti pod geslom Mobilnost za vse.

Center za trajnostno mobilnost Kranj in Postojna ter podjetje MM IBIS pripravljajo vrsto dogodkov in aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno, vključujočo in varno mobilnost.

Ključni dogodki ETM 2025

Grbine so fine – učenje kolesarjenja za najmlajše

Predšolski otroci (5–6 let) se bodo na pumptracku učili kolesarjenja pod vodstvom usposobljenih inštruktorjev, dogodek pa je prilagojen tudi otrokom s posebnimi potrebami. Program vključuje igralne elemente za razvoj ravnotežja in motoričnih sposobnosti.

Varnostno prometni dan – učenje skozi igro in prakso

Otroci in mladostniki bodo vadili kolesarjenje na spretnostnih poligonih, se učili prve pomoči, ustvarjali dodatke (poslikava čelad, odsevni trakovi) in sodelovali v igri Lov na aktivne točke.

Dogodki vključujejo tržnico mikromobilnosti, brezplačno izposojo koles (PosBikes, Gorenjska Bike), delavnice popravil koles, svetovanje o električnih vozilih ter predstavitve policije in gasilcev.

Mladinski žur za trajnostno mobilnost

Mladi bodo uživali v glasbi, plesu, kolesarskih izzivih ter trikih na rolkah in rolerjih. Dogodek vključuje okraševanje koles, delavnico vzdrževanja koles Postani kolesarski mojster in učenje prve pomoči. Organizacija poteka v sodelovanju s študentskimi klubi in srednjimi šolami.

Foto: Leon Vidic

Predstava Potujoči cirkus nerodne Avguštine

Zabavna predstava za otroke poučuje o prednostih hoje in kolesarjenja. Predstava je prilagojena tudi otrokom s posebnimi potrebami, z zvočnimi opisi in drugimi materiali, ki omogočajo vključevanje vseh otrok.

Festival trajnostne mobilnosti

Festival ponuja stojnice lokalnih društev, testne poligone za mikromobilnost, delavnice za otroke, brezplačne preglede koles, zdravstvene meritve, svetovalnico za načrtovanje poti in vodene pohode.

Kolesarski dan Gorenjska Bike

Kolesarski praznik vključuje blagoslov koles, brezplačno izposojo, vodenje po lokalnih poteh, servis koles, svetovalnico Poti za vse, policijsko patruljo, interaktivni kotiček Načrtuj svojo pot, stojnice z opremo in razstave lokalnih ponudnikov. Ambasadorja Laura Šimenc Kramar in Nejc Črnilogar delita svoje kolesarske zgodbe.

Medgeneracijski dan zdravja in mobilnosti

Dogodek združuje vse generacije z vodenimi pohodi, brezplačnimi pregledi koles, delavnicami varnosti, predstavitvijo električnih koles in zdravstvenimi meritvami (krvni tlak, sladkor, telesna pripravljenost).

FOTO: Družnik Matej

Zakaj sodelovati?

ETM 2025 ni le zabava, ampak tudi praktična spodbuda k trajnostni mobilnosti. Vsak korak, vožnja s kolesom ali uporaba deljenega prevoza prispeva k zdravi, čisti in povezani skupnosti.

Dogodki v Kranju, Postojni, Tržiču, Škofji Loki in občinah sistema Gorenjska Bike ponujajo dostopne, varne in vključujoče možnosti za vse generacije.

Pridružite se Evropskemu tednu mobilnosti in skupaj gradimo zeleni in aktivni vsakdan!