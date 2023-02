Poglejte, kaj vneseš v telo s samo eno pločevinko sardin: neverjetno!

Sardela ali sardina je plava morska riba z zelo okusnim, lahko prebavljivim mesom. Zraste do 25 centimetrov, tehta pa do 80 gramov, povprečna teža je približno 30 gramov. Ima modro srebrn hrbet ter belo srebrna boka in trebuh.

Sardela spada med najcenejše sveže ribe, kljub temu pa je za številne gurmane kraljica rib. Je tudi kraljica konzerv oziroma konzerviranih rib.

Zaradi visoke vsebnosti maščobnih kislin omega 3, beljakovin, vitamina B12 in selena so sardele zelo močne varuhinje zdravja. Če jih uživamo v priporočenih količinah, lahko prispevajo k izboljšanju celotnega organizma. Po članku na spletni strani naravne medicine smo povzeli najpomembnejše o sardinah v konzervi.

Ena porcija sardin, približno 75 gramov, vsebuje približno:

191 kalorij, 22,7 grama beljakovin, 10,5 grama maščobe, 8,2 mikrograma vitamina B12, 48,5 mikrograma selena, 250 enot vitamina D, 451 miligramov fosforja, 351 miligramov kalcija, 4,8 miligrama niacina, 2,7 miligrama železa, 365 miligramov kalija, 35,9 miligrama magnezija, 0,2 miligrama bakra, 1,9 miligrama vitamina E, 0,2 miligrama vitamina B6, 1,2 miligrama cinka.

Prednosti sardin



1. Bogate so z maščobnimi kislinami omega 3

Sardine so eden najboljših naravnih virov esencialnih maščobnih kislin omega 3 na svetu. Vsebujejo tudi EPA in DHA, dve vrsti esencialnih maščobnih kislin, ki jih telo uporablja za zmanjšanje vnetja, kar ima za posledico izboljšano zdravje, boljše delovanje možganov in manjše tveganje za kronične bolezni. Blagodejno vplivajo tudi na zdravje srca, dokazano pa znižujejo raven holesterola in trigliceridov.

2. Varuje zdravje kosti

Zaradi visoke vsebnosti kalcija lahko sardele pomagajo ohranjati zdravje kosti.

3. Varuje ščitnico

Selen in jod sta v sinergiji in sta osnovna sestava sardel. Selen je nujen za pravilno delovanje ščitnice.

4. Telesu zagotavlja zadostno količino vitamina B12

Pomanjkanje vitamina B12 lahko povzroči simptome, kot so poškodbe živcev, oslabljene duševne funkcije, težave pri oskrbi celic s kisikom in kronična utrujenost. Z rednim uživanjem sardel boste nadomestili pomanjkanje tega vitamina, ki je ključnega pomena za pravilno delovanje celotnega telesa.

5. Zmanjšuje apetit

Zelo hranljivo živilo, ki vam bo dalo občutek sitosti tudi do nekaj ur.

6. Nadzoruje raven sladkorja v krvi

Sardine so polne zdravih maščob in beljakovin, ki upočasnjujejo absorpcijo sladkorja v krvi. Kombinacija živil z visoko vsebnostjo beljakovin in maščob, kot so sardine, z ogljikovimi hidrati lahko upočasni sproščanje glukoze (sladkorja) v kri, kar pomaga pri skokih sladkorja.

7. Izboljša videz kože

Maščobne kisline iz sardin igrajo veliko vlogo pri zdravju kože. Blažijo vnetne procese na koži in ji dajejo zdrav sijaj.