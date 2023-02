Evo, kaj se nam zgodi, ko se uležemo takoj po kosilu

Številni zdravniki svetujejo, da tega nikakor ne smemo početi, saj lahko negativno vpliva na naše zdravje ... Ampak, nič ni boljšega kot dremež po kosilu, kajne?

Kot pojasnjuje gastroenterolog, obstaja možnost, da se bo hrana, ki ste jo pravkar zaužili, vrnila v grlo in to skupaj z nekaj želodčne kisline. Če se to zgodi, se lahko pojavijo simptomi zgage, lahko čutite pekoč občutek v prsih in grlu, imate kisel okus v ustih in lahko pride do bruhanja. Zanimive rezultate je pokazala tudi raziskava, objavljena v reviji Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.

Po njihovih besedah ​​položaj telesa med obrokom vpliva na prebavo, natančneje na absorpcijo hranil. Raziskovalci so preučevali, kako uživanje hrane sede, stoje ali leže vpliva na prebavo. Tako so prišli do odkritja, da uživanje hrane v ležečem položaju spodbuja praznjenje želodca in izboljša absorpcijo hranil – aminokislin.

Ali je priporočljivo leči takoj po obroku?

Resnica je, da res ni scenarija, v katerem bi bilo ležanje na postelji po obroku priporočljivo, pišejo v reviji Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. Kot pojasnjuje strokovnjakinja, naj bodo še posebej previdni ljudje z določenimi zdravstvenimi težavami.

Prvič, bolnikom z gastroezofagealno refluksno boleznijo, tudi s stanji, kot je hiatusna kila, ni priporočljivo ležati po jedi. Praviloma je po jedi bolje sedeti ali hoditi vsaj 30 minut. Poleg tega je pomembno, da pazite, kdaj večerjate, da ne greste spat s polnim želodcem. Zato naj bo zadnji dnevni obrok vsaj dve uri pred spanjem, najbolje pa bi bilo, če bi se po večerji odpravili na krajši sprehod.