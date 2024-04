En kilometer hoje na dan je zelo malo, pomaga pa zelo veliko

En kilometer hoje na dan je zelo malo. Če ste zdaj avto parkirali tik ob vaši poslovni stavbi, ga jutri parkirajte 500 metrov stran. Ne bo vas pobralo od hoje. V službo boste prišli vidno spremenjeni.

Medtem ko je po eni strani sedeči način življenja v današnjem času zelo kritiziran, je hoja kot najenostavnejša oblika telesne dejavnosti podcenjena.

Nenapisana trditev je, da človek potrebuje en kilometer hoje, da kri naredi »en krog« po telesu. In če kri naredi ta krog, se v človeku zgodijo same dobre stvari. Ne verjamete? Poskusite ...

Izbrali smo 4 glavne koristi za telo, ki se zgodijo, ko prehodite vsaj 1 kilometer na dan:

1. Krepitev mišic

Čeprav hoja ni enaka vadbi za moč, spodbuja angažiranost mišic celega telesa, še posebej spodnjega dela. Zato je pomembno, da pri hoji obvladujemo tudi zgornji del telesa, ki je zaradi stresnega in sedečega načina življenja pogosto napet in pod pritiskom.

2. Močnejše in bolj zdrave kosti

Kosti se odzivajo na gibanje, ki ga izvajate, še posebej, če je gibanje naporno. Zato je pomembno, da pravočasno investirate v preventivo, kosti vam bodo kasneje v življenju hvaležne, to pa boste najlažje storili s hojo.

3. Zdrava dnevna rutina

Sprehod je lahko odličen način za sprostitev in nabiranje svežega zraka. Poleg fizičnih koristi vam hoja daje čas za razmišljanje, poslušanje glasbe, podkastov ali lagodni sprehod s prijateljem. Koristno je tudi, da si postavite cilj in se držite dnevne hoje, dolge vsaj en kilometer, saj to gradi doslednost in vzpostavi rutino.

4. Večja kardiorespiratorna vzdržljivost

Če vsak dan prehodimo vsaj en kilometer, se pospeši srčni utrip, kar močno vpliva na zdravje srca in dihal, torej kardiorespiratorno vzdržljivost.

Svojo vsakodnevno rutino hoje lahko še izboljšate tako, da si prvi kilometer zamislite kot ogrevalni, drugega kot delovni kilometer, kjer se boste motivirali za hojo v klanec ali morda kakšno drugo zahtevno pot.

Kot vidite, gre za zelo preprosto metodo, ki ne vzame preveč časa in ne zahteva veliko energije, dolgoročno pa lahko resno izboljša vaše zdravje.