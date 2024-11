Edina vadba, kjer potrebujemo telefon

Nazaj k naravi, je bila nekoč napotitev znanega filozofa, naj postanemo bolj tisto, kar smo, kasnejša filozofija pa je to razsvetljensko misel marsikdaj pobila - čeprav drži, vsaj za tekače: pojdimo nazaj v naravo.

Postanimo trail tekači. Tecimo po gozdu in po sredogorju, bodimo eno s svojim naravnim okoljem.

Tek se seli z asfalta in stadionov in celo z makadama še bolj v naravo. Tisto, kar je bilo videti kot trend, je zdaj dejstvo, ki bega organizatorje velikih tekaških prireditev. Teče vedno več ljudi, na prireditvah pa jih je vedno manj in sploh ne zgolj zaradi dragih startnin.

Vrh vsega trail tekmovanja postajajo vse bolj popularna in samo vprašanje časa je, leta ali dveh, da bo na trail tekmovanjih še veliko, veliko več tekačev. To je dobro. Dobro je, da ljudje tečejo. Dobro je, da so čim bolj v naravi.

Ja trail tek, to je en drugačen tek

Seveda so nekatero tekači začetniki v trailu. Nekako ne verjamejo, da je to le tisto, kar je zelo podobno onemu, čemur so včasih rekli kros. Tek čez drn in strn. No, pa saj je prav, pa naj bo trail. Tek v sledi.

Čeprav se lahko tek v sledi komu zdi zastrašujoč, se ga zagotovo ni treba bati. Ne glede na to, ali že tečete po cestah in iščete prehod na steze, ali pa še niste pretekli prvega kilometra, a vam je všeč misel na tek pod krošnjami dreves, se velja napotiti v naravo - in ob tem vedeti, da so pri tem teku pravila precej drugačna kot pri onem starodobnem, po ravnem.

Ko se prvič podajate na ne preveč tehnično zahtevno pot z ne preveč teka gor in dol in po razmeroma enakomernem terenu, za svoj prvi tek ne potrebujete posebnih čevljev ali opreme.

Nadenite si tisto, kar imate. Ko pa razvijete samozavest in začnete dlje teči dlje, boste želeli v opremo, ki vas bo varovala in v kateri se boste počutili varno in udobno, ko boste za svoje pojmovanje daleč od doma.

Ko se začnete spopadati z bolj zapletenim terenom, se bodo vaši tekaški čevlji za gladko podlago morda počutili manj stabilne. Tu pridejo prav posebni čevlji za trail tekače. Čevlji imajo po navadi globlji vzorec na podplatu, ki izboljša vaš oprijem na drsečem terenu.

Pri izbiri čevlja boste morali upoštevati tudi pogoje, v katerih boste tekali. Če tečete predvsem v vročini, potrebujete visoko zračnost.

Če tečete v dežju in snegu, boste želeli, da tekaški čevlji ostanejo suhi, in iskali nepremočljive. Na splošno sta prileganje in zmogljivost čevljev zelo individualna – nemogoče je izbrati en tekaški čevelj, ki bo najboljša izbira za vse.

Če želite najti prave tekaške copate, se najbolje odpravite v specializirano trgovino za tekaško ali opremo za športe na prostem.

Še ena ključna točka je, še posebej, če greste na dolg tek: hidracijski telovnik. Ti telovniki, specifični za trail tek, so različnih velikosti in modelov. Če tečete dlje kot eno uro, razmislite o nakupu takega z večjo zmogljivostjo, tako bodo kot drobnarije, ki bo nosil vse bistveno. Zagotovo tudi telefon.

Svet tam spodaj je drugačen

Obstaja veliko različic poti za tek v sledi, vse od gladkih, ravnih makadamskih poti, do enoslednic, ki so posejane s skalami, morda visoko na gorskih grebeni.

Zato je pomembno, da začnete teči traile počasi: začnite s krajšimi razdaljami in bolj gladkimi potmi. Ne bodite preveč strogi do sebe, če morate vmes večkrat hoditi!

Kilometer na asfaltu ni isti ko kilometer v gozdu ali v sredogorju. Zaradi naravnih ovir in sprememb višine se bo vaš tempo upočasnil, vaša kilometrina pa bo veliko bolj skromna.

Na novih poteh se bo vaš tempo močno razlikoval, ko boste naleteli na hitrejše, navzdol obrnjen poti, in počasne, strme vzpone, ki zahtevajo hojo. Treba se bo sprehajati med različnimi hitrostmi, da bo vaš trud trajnosten in učinkovit.

Namesto, da bi vas skrbel za tempo, in število pretečenih kilometrov, si namesto obojega izberete čas za tek. To je menjava miselnosti, osredotočiti se je treba se na svoj zaznani napor in ne na tempo. Poskušajte teči z določeno hitrostjo in teči po intuiciji.

Najlažji način za začetek takšnega je, da izberete območje, ki ga že poznate. Začnite nekje blizu doma, sami ali s prijateljem, in to uporabite kot izhodišče. Ko boste pridobili več zaupanja vase, si boste želeli iti dlje ali višje v gore.

Ko tečete po neznanih in novih poteh, boste verjetno dlje od civilizacije, kot ste bili med teki na cestah. Poleg zemljevida območja in načrta poti vam bo na daljših poteh še kako prav prišlo naslednje: hidracijski telovnik ali tekaški paket za shranjevanje vaše opreme, dodatne plasti oblačil za dež, veter ali mraz, rokavice v hladnem ali mokrem vremenu, veliko prigrizkov, dodatna tekočina, kot so voda ali športne pijače.

Tek je lep, a če postane prehud pustolovščina v podivjani naravi, vi pa ste brez primerne opreme, je lahko nevarno. Že če vas v hribih ujame nevihta, gre lahko za nohte. Dobro je, da kdo ve, kam in kje nameravate teči. Če vam ponagaja telefon. Eden najboljših načinov za preverjanje novih poti kot začetnik je najti prijatelja ali tekaško skupino, ki dobro pozna območje.

O neki novi moči

Vadba za trail tek je bolj zapletena kot tek po cesti. Čakajo vas neravne površine in nestabilen korak. Trail tek zahteva več okretnosti in moči za obvladovanje razgibanega terena in pobočij, zaradi tega so vaje za agilnost in pliometrične vaje še posebej koristne.

Tudi vadba za moč je nujna. Vaje za spodnji del telesa pomagajo pri razvoju mišične vzdržljivosti, potrebne za dolge dni teka po neravnem terenu. Enako pomemben, a pogosto spregledan del, je jedro. Krepitev vašega jedra je v pomoč tako pri vzponu kot pri spustu.

Moč v gležnju je še ena ključna razlika med teki po cesti in v naravi, in to je tudi nekaj, kar lahko izpopolnite. Dobro je izvajati vaje za gležnje, da jih navadite, da so se sposobni gibati desno in levo in navzgor gor in navzdol.

To je pomembno, ker se vaši koraki vedno spreminjajo glede na teren. Vsi vaši koraki bodo drugačni. Noge ne bodo vedno padle na statično površino - veliko bolj dinamično je, kot po ravnem!

Pri trail teku najprej pomislimo na dve stvari: hitre noge in visoka kolena. Zavestno moramo dvigniti kolena in stopala bolj, kot bi jih pri cestnem teku, to vam bo pomagalo preprečiti, da bi se zataknili ob korenino ali se spotaknili ob skalo.

Nato prideta dva najbolj zastrašujoča dela proge: navzgor in navzdol. Večina tekačev navadno godrnja zaradi vzpona, a je spust enako (če ne celo bolj) zapleten, predvsem na na tehnično zahtevnemu terenu.

Za vzpone, zaradi katerih lahko zapečejo mečne mišice, je potrebna kombinacija moči in kardio treninga, vendar taki teki ne zahtevajo veliko specializirane tehnike. Običajno se bodo tekači sami odločili za krajši korak v klanec, se pravi, vaše telo bo samo izbralo tisto, kar je najboljše zanj.

Spust, ki ustvarja zavorni moment, resnično močno deluje na stegenske mišice, je druga zgodba – lahko bi reki, da skorajda miselna igra.

Če še niste tekli navzdol po strmih pobočjih, bodo vaši možgani previdni. Če nos držite nad prsti na nogah (ne nagnite se preveč naprej ali nazaj), bi se moralo ravnotežje izboljšati in vaše noge se bodo verjetno počutile bolj varne.

Še en nasvet, kako hitreje teči ali hoditi navzdol: pred vsakim korakom načrtujte, kam bo pristal vaš podplat, da bo noga ostala uravnotežena.

Če gledate neposredno pod noge, se boste nerodno premikali in preveč analizirali svoje gibe. Namesto tega pogleduje na pot pot približno slabega pol metra naprej, da boste pravočasno zaznali opazili prihajajoče ovire.

Več izkušenj boste imeli, lažje in se boste zavedali, kaj vas čaka, in lažje boste krmarili. Glejte dva do tri korake naprej, morda štiri. poudarek pri teku bi sicer moral biti na poti, vendar se morate zavedati tudi varne in gotove postavitve stopal.

Kot pri vsakem športu, ki temelji na spretnostih, boste tudi pri teku v sledi opazili postopen napredek. Ob drugem ali tretjem teku bo že bolje. Nato se lahko začnete premikati na rob zmogljivosti tega, kar trenutno počnete.

Narava ni naša, je posojena od zanamcev

Eden najpomembnejših načinov za sobivanje narave in tekačev je: ostanite na poti in ne smukajte se po bližnjicah. Če zapustite uhojeno stezo, to povzroči erozijo na strmih pobočjih, poškoduje naravno vegetacijo in ustvari slabe poti, ki jih ustvarijo nemarni uporabniki narave in te poti se sčasoma razvijejo – pa čeprav so nepotrebne.

Tecite brez slušalk, narava vas bo polnila z drugimi zvoki. Ko se tako prilagodite svojemu novemu okolju, boste spoznali povsem nov občutke.

Trail tek ni le odlična oblika vadbe, je tudi fantastičen način preživljanja časa na prostem. Lahko se odpravite teč iz čistega užitka v gibanju telesa sredi narave – sploh ni nujno, da gre za trening ali za tekmovanje.

Ustavite se, kolikor pogosto želite. Ni se vam treba ustaviti samo zato, da zajamete sapo, če vidite nekaj, kar vam pritegne oko, da se ustavite in posnamete sliko ali miselno podobo, da jo lahko delite s svojimi najdražjimi.

Kot tekač se je enostavno ujeti v številke – na primer v tempu, ki ga tečete, in koliko kilometrov premagate. Če pa si resnično dovolite, da doživite premikanje telesa v povsem novem (in mirnem) okolju, lahko v svoj šport vnesete veliko več zabave.