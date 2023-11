Doživi Ruše na velikem drsališču Ruše

Otvoritev bo izvedena v sklopu projekta Dnevi športa, ki ga sofinancira Fundacija za šport in s katerim želimo ljudem približati možnost rekreacije in zdravega načina življenja v občini Ruše.

Na ta dan bo drsanje brezplačno za vse obiskovalce. Otvoritev bodo s solo nastopom in predstavo Kekec popestrili umetnostni drsalci Drsalnega kluba Celje.

Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše ob podpori sponzorjev postavljata drsališče v velikosti 800 m2, ki bo eno največjih zunanjih drsališč v tem koncu Slovenije in pričakujemo obisk iz celotne regije ter širše.

Občani in obiskovalci Ruš bodo lahko drsali, se rekreirali in zabavali ter uživali v čarobnih zimskih radostih vse do 15. 1. 2024. Otroci do 6 let bodo drsali brezplačno, medtem ko bodo odrasli ob popustu s kartico Šport Ruše odšteli 3 evre, mladina in upokojenci pa 2 evra.

Možna bo tudi izposoja drsalk in pripomočkov za drsanje, ob že stalni gostinski ponudbi Športnega parka Ruše, bazena, fitnesa, kegljišča in wellnessa.

Prav tako so na drsališču predvidene druge prireditve v mesecu decembru, kot so ognjeno - svetlobna predstava, prihod Božička, animacije in disko drsanje.

FOTO: Sportruse.si

Površine za drsanje tako zaključujejo ponudbo uspešne sezone Športnega parka Ruše z igriščem za inline hokej, skate parkom, pumptrackom, igriščem za odbojko in košarko, zunanjim fitnesom, otroškim igriščem in čolnarno.

Ob tej priložnosti bo Občina Ruše prav tako 1.12.2023 poskrbela za prižig prazničnih luči oziroma Svetlic v Rušah, ki bodo mestu dale decembrski sijaj, pravo mero čarobnosti in ustvarile prav posebno praznično vzdušje. Na Trgu pred občino pa bo v decembru tudi predbožično druženje ob vikendih v organizaciji Občinske turistične pisarne.

Veliko drsališče Ruše je pravo mesto za ustvarjanje nepozabnih trenutkov za vse generacije.