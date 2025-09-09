Doping udaril med veterane: 69-letniku odvzeli zlato medaljo

V ZDA je izbruhnil nenavaden dopinški škandal. 69-letni atlet Michael Hooker, tekmovalec v suvanju krogle, je bil razkrit kot uporabnik prepovedanih substanc.

Ameriška protidopinška agencija (USADA) mu je izrekla triletno prepoved nastopanja.

Zlata medalja, nato pozitiven test

Hooker je 17. julija na državnem veteranskem prvenstvu v atletiki v Huntsvillu (Alabama) osvojil zlato medaljo v kategoriji nad 65 let. S sunkom 12,55 metra je premagal kar deset tekmecev in si priboril naslov prvaka.

Vendar je vzorec urina, odvzet na tekmovanju, pokazal drugačno zgodbo. USADA je razkrila, da je bil Hooker pozitiven na mesterolon in sintetični testosteron – oba sta steroida, ki povečujeta mišično maso in moč.

Kako so ga razkrinkali?

Pri preiskavi so uporabili posebno metodo IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry), ki loči med naravnim testosteronom v telesu in tistim, ki je bil umetno dodan. Rezultati so nedvoumno potrdili doping.

Namesto štirih let tri leta prepovedi

Po pravilih USADA bi Hookerjeva kršitev običajno pomenila štiriletno prepoved nastopanja. A ker je športnik krivdo priznal in sprejel kazen v 20 dneh, se mu je kazen zmanjšala za eno leto.

Tako bo Hooker lahko znova tekmoval šele poleti 2028, ko bo star že 72 let. Vsi njegovi rezultati s tekmovanja 17. julija so bili razveljavljeni.