DOPING

Doping udaril med veterane: 69-letniku odvzeli zlato medaljo

Pri preiskavi so uporabili posebno metodo, ki loči med naravnim testosteronom v telesu in tistim, ki je bil umetno dodan.
Fotografija: Pozitiven je bil na mesterolon in sintetični testosteron – oba sta steroida, ki povečujeta mišično maso in moč. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Pozitiven je bil na mesterolon in sintetični testosteron – oba sta steroida, ki povečujeta mišično maso in moč. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
09.09.2025 ob 08:52
09.09.2025 ob 08:53
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
09.09.2025 ob 08:52
09.09.2025 ob 08:53

V ZDA je izbruhnil nenavaden dopinški škandal. 69-letni atlet Michael Hooker, tekmovalec v suvanju krogle, je bil razkrit kot uporabnik prepovedanih substanc.

Ameriška protidopinška agencija (USADA) mu je izrekla triletno prepoved nastopanja.

Zlata medalja, nato pozitiven test

Hooker je 17. julija na državnem veteranskem prvenstvu v atletiki v Huntsvillu (Alabama) osvojil zlato medaljo v kategoriji nad 65 let. S sunkom 12,55 metra je premagal kar deset tekmecev in si priboril naslov prvaka.

Vendar je vzorec urina, odvzet na tekmovanju, pokazal drugačno zgodbo. USADA je razkrila, da je bil Hooker pozitiven na mesterolon in sintetični testosteron – oba sta steroida, ki povečujeta mišično maso in moč.

Kako so ga razkrinkali?

Pri preiskavi so uporabili posebno metodo IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry), ki loči med naravnim testosteronom v telesu in tistim, ki je bil umetno dodan. Rezultati so nedvoumno potrdili doping.

Namesto štirih let tri leta prepovedi

Po pravilih USADA bi Hookerjeva kršitev običajno pomenila štiriletno prepoved nastopanja. A ker je športnik krivdo priznal in sprejel kazen v 20 dneh, se mu je kazen zmanjšala za eno leto.

Tako bo Hooker lahko znova tekmoval šele poleti 2028, ko bo star že 72 let. Vsi njegovi rezultati s tekmovanja 17. julija so bili razveljavljeni.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

doping atletika ZDA zlata medalja šport

Priporočamo

Vremenoslovci prižgali oranžni alarm: prihajajo nalivi in udari strel! Poglejte, kje bo najhuje
Premium
Sojenje zaradi smrti otroka v avtu: mama ob besedah pediatra planila v jok
Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena
Dončićev oče razkril skrivnost preobrazbe: tako se je Luka znebil odvečnih kilogramov (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

Komentarji:

Priporočamo

Vremenoslovci prižgali oranžni alarm: prihajajo nalivi in udari strel! Poglejte, kje bo najhuje
Premium
Sojenje zaradi smrti otroka v avtu: mama ob besedah pediatra planila v jok
Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena
Dončićev oče razkril skrivnost preobrazbe: tako se je Luka znebil odvečnih kilogramov (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.