Odpri galerijo

Swimming - World Aquatics Championships - Men 50m Freestyle - World Aquatics Championships Arena, Singapore - August 1, 2025 Czech Republic's Jakub Krischke in action with Dominican Republic's Javier Nunez and Ghana's Harry Akpevwoghene Ofuma Stacey during heat 8 REUTERS/Marko Djurica FOTO: Marko Djurica Reuters